Senador de Morena niega nexos con el narco y afirma que no dejará el Senado

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CIUDAD DE MÉXICO.- El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, afirmó que permanecerá en su cargo y rechazó las acusaciones del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa.

El posicionamiento ocurre en el contexto de la licencia solicitada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también señalado en la misma investigación.

A través de redes sociales, el legislador calificó los señalamientos como “falsedades” y “calumnias”, y aseguró que responderá desde su función como senador.

“Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo”, expresó.

Inzunza sostuvo que su permanencia en el Senado responde a la responsabilidad que le confirió la ciudadanía de Sinaloa, y defendió su trayectoria de más de 25 años en el servicio público, incluyendo su paso por el Poder Judicial estatal.

Asimismo, sugirió que las acusaciones podrían estar relacionadas con su postura crítica hacia la participación de autoridades estadounidenses en operativos de seguridad en México.

El senador también manifestó su disposición a comparecer ante autoridades mexicanas en caso de ser requerido, al señalar que acudirá a cualquier citación dentro del marco legal.

Las acusaciones en su contra forman parte de una investigación del Departamento de Justicia estadounidense que involucra a varios funcionarios sinaloenses por presuntos vínculos con el crimen organizado.