Promoción política es legítima si respeta reglas: Marín Mollinedo

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MÉRIDA.- El delegado de Bienestar en Yucatán, Rafael Marín Mollinedo, consideró que las pintas y actos de promoción anticipada de aspirantes forman parte normal de la contienda política, al señalar que “se calientan los ánimos” conforme avanzan los procesos internos.

Durante su participación en la marcha del Día del Trabajo, organizada por la Confederación de Trabajadores de México, el funcionario afirmó que es legítimo que distintos perfiles busquen posicionarse, siempre que respeten las reglas electorales.

“Es parte de la contienda… es válido que cualquiera pueda aspirar, solo es cosa que se respeten los lineamientos”, declaró en entrevista.

No obstante, advirtió que no se debe incurrir en excesos ni adelantarse en la promoción, para evitar violaciones a la normativa electoral.

Marín Mollinedo también confirmó que ha realizado recorridos en Quintana Roo durante fines de semana y días inhábiles, al asegurar que responde a invitaciones ciudadanas. “El pueblo manda”, expresó.

Finalmente, señaló que la entidad mantiene buenos niveles de crecimiento económico, aunque reconoció que la riqueza no se distribuye de manera equitativa. Aun así, sostuvo que existe confianza ciudadana en los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.