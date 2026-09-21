Diócesis alerta por hombre que se hace pasar por sacerdote o diácono en Chetumal

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CHETUMAL.- La Diócesis de Cancún-Chetumal alertó a la comunidad católica de Chetumal sobre un hombre que presuntamente se presenta como sacerdote o diácono sin contar con la ordenación correspondiente y que, según la institución religiosa, ofrece servicios de carácter religioso y solicita apoyos económicos.

La advertencia fue emitida por el Decanato Sagrado Corazón de Jesús y está dirigida principalmente a fieles laicos y grupos apostólicos de la capital del estado, a quienes pidió mantenerse atentos ante las actividades atribuidas a Edwin Jhovanny Moguel Alejos.

De acuerdo con el comunicado eclesiástico, Moguel Alejos se presenta como sacerdote o diácono pese a que no ha recibido la sagrada ordenación en la Diócesis de Cancún-Chetumal ni, según la información difundida por ésta, en alguna otra diócesis.

La institución señaló que el hombre utiliza como sede la comunidad de San Martín y también acude a hospitales, funerarias y domicilios particulares de Chetumal, donde ofrece servicios religiosos o acompañamiento espiritual.

El Decanato indicó además que durante estas actividades solicita apoyos económicos, presuntamente haciendo creer a las personas que cuenta con una condición clerical que la propia Diócesis desconoce.

Como parte de la alerta, la Iglesia difundió fotografías para que los integrantes de la comunidad católica puedan identificarlo y reiteró expresamente que Edwin Jhovanny Moguel Alejos no pertenece al clero de la Diócesis de Cancún-Chetumal como sacerdote o diácono.

El comunicado concluye con una cita del Evangelio según san Mateo: “Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces”, utilizada por el Decanato para reforzar su llamado a la precaución.

Hasta el momento no se ha informado públicamente si la Diócesis presentó alguna denuncia ante autoridades civiles o ministeriales por los hechos señalados en su comunicado.

Por ello, las acusaciones difundidas corresponden hasta ahora al señalamiento realizado por la autoridad eclesiástica, sin que se conozca la existencia de una investigación ministerial o una determinación judicial relacionada con el caso.