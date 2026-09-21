Sheinbaum defiende encuestas de Morena y rechaza “dedazo” en designación de coordinadores

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió este lunes el método de encuestas utilizado por Morena para designar a sus coordinadores estatales rumbo al proceso electoral de 2027 y rechazó que las definiciones respondan a decisiones directas de la dirigencia o del Ejecutivo federal.

Antes de abordar el tema durante su conferencia matutina, la mandataria advirtió que hablaría desde su posición como integrante del movimiento político del que surgió. “Voy a quitarme la investidura presidencial, pero creo que vale la pena”, expresó.

Sheinbaum reconoció que el procedimiento genera inconformidades entre algunos de los aspirantes que no resultan seleccionados, pero consideró que las diferencias internas no deberían colocar los intereses personales por encima del proyecto político.

La Presidenta sostuvo que Morena recurrió al sistema de encuestas después de las experiencias de elección interna en el PRD, partido del que proceden varios de los fundadores y actuales integrantes de Morena.

También rechazó que exista un mecanismo de designación directa en el partido. “Si fuera dedazo, como era con el PRI, pues entonces sería hasta más fácil”, señaló al argumentar que las decisiones se toman mediante mediciones entre los aspirantes.

De acuerdo con la explicación de Sheinbaum, las encuestas utilizadas en estos procesos incluyen alrededor de 10 preguntas con diferente ponderación y no se limitan a consultar directamente qué persona debería ocupar la coordinación. Morena utiliza además mediciones propias y encuestas espejo realizadas por otras empresas.

Las primeras designaciones, sin embargo, han provocado cuestionamientos de algunos participantes y aliados de Morena, entre ellos reclamos para que se hagan públicos los resultados completos y la metodología empleada en las mediciones.

Ante esas exigencias, Sheinbaum consideró que corresponderá a la dirigencia partidista determinar cuándo serán difundidas las encuestas. Señaló que tanto la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, como Citlalli Hernández y las instancias encargadas del proceso deberán definir el momento para hacer públicos los resultados.

La mandataria aseguró además que no intervino en la realización de las mediciones ni en la selección de los perfiles. “Yo ni me meto, yo no estoy pendiente de quién encuestó y cómo encuestaron”, declaró.

Sheinbaum abordó específicamente las críticas por la designación de Beatriz Mojica Morga como coordinadora de la Defensa de la Transformación en Guerrero, anunciada por Morena el pasado 14 de septiembre.

Frente a los cuestionamientos relacionados con la trayectoria partidista de Mojica, quien anteriormente militó en el PRD y se incorporó posteriormente a Morena, la presidenta recordó que actualmente es senadora por ese partido y señaló que otros integrantes que llegaron después de la fundación del movimiento han ocupado cargos relevantes. Mencionó como ejemplos a los gobernadores Alejandro Armenta, de Puebla, y Américo Villarreal, de Tamaulipas.

Morena ha comenzado a definir coordinaciones estatales en las entidades que renovarán gubernatura en 2027. Estas designaciones forman parte de su organización política rumbo a esos comicios, aunque las coordinaciones no constituyen por sí mismas candidaturas formalmente registradas ante las autoridades electorales.

La defensa presidencial del proceso ocurre mientras algunas de las designaciones generan inconformidades dentro de Morena y entre sus aliados, así como denuncias de Movimiento Ciudadano ante autoridades electorales por presuntos actos anticipados relacionados con las coordinaciones estatales.