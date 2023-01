Diputado Robles defiende propuesta de prescripción de plagio de tesis en cinco años; descarta reforma por encargo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado de Morena, Manuel Alejandro Robles Gómez, afirmó que el plagio de una obra debe haber un plazo máximo de cinco años para emitir una sanción, porque sólo los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles penalmente.

En entrevista con el portal Latinus, el legislador aseguró que poner un plazo para penalizar el plagio, “no es algo que a mí se me haya ocurrido o pensado para exonerar a la ministra Yasmín Esquivel, porque afirmar que yo pensé en cinco años, es para sancionar, no para beneficiarla, porque la ley no es retroactiva”.

“Sí me inspiro en las circunstancias, pero no legislo por pedido, eso no es razonable”, aseveró luego de que la bancada de Morena emitió un boletín en el que informó sobre la iniciativa que presentó Robles Gómez, en la que propone sanciones en un periodo de cinco años a quien incurra en este delito.

“La iniciativa propone que las facultades de la Dirección General de Profesiones y de las autoridades universitarias que emitieron el título profesional para llevar a cabo la anulación del registro del título profesional y revocación la cédula de ejercicio con efectos de patente, prescriban en un periodo de cinco años contados a partir de la obtención de la cédula profesional con efectos de patente”, dice el boletín emitido por Morena.

Robles Gómez explicó que son cinco puntos: “Ampliar la sanción, que el plagio vaya más allá de un tipo penal, que tenga un alcance administrativo con la cancelación del registro del título y dejar sin efecto la cédula profesional en los casos de plagio”.

“También que se instruya a las universidades que establezcan procedimientos en los que se garantice el derecho de audiencias de los interesados y el último punto, es que debemos plantear una temporalidad, que es por dónde se ha tomado el tema, que son los cinco años”, ahondó.

El diputado destacó que es “un tema de iniciativa y de propuesta; yo me baso en la prescripción, siempre hay una duración, en el Código Penal el plagio tiene una sanción de seis meses a seis años”.

“Luego entonces la prescripción es la media, es decir tres años, tres meses, entonces me pareció demasiado pronto tres años y cinco años fue lo que me pareció para darle más tiempo, esa es la referencia, que es tipo penal, me parecía demasiado poco”, reiteró.

El artículo 427 del Código Penal establece que se impondrá prisión de seis meses a seis años y de 300 a tres mil días multa, a quien publique a sabiendas una obra, sustituyendo el nombre del autor por otro nombre.

El diputado de Morena indicó que “es una iniciativa que tendrá que atravesar por una discusión, y el plazo puede cambiar, de cinco, a diez o quince años, pero no me parece que sea imprescriptible, pues sólo se considera así con los crímenes de lesa humanidad”.

“Tenemos que tomar lo que ya está en la ley, hubiera sido peor si yo pongo una prescripción de tres que se aplica en el ámbito penal y no de cinco, por eso la redondeé en cinco”, dijo.

Robles Gómez consideró que si la Universidad Nacional Autónomo de México (UNAM) “hiciera lo que pide la presión mediática, simplemente la juzgadora ganaría en tribunales, porque no tienen el sustento y el fundamento legal para dejar sin efecto su título y menos aún su cédula”.

“Suponiendo sin conceder que la ministra hubiera incurrido en plagio, porque yo no puedo afirmarlo, porque ella fue condenada sumariamente, quedó en la indefensión en términos de procedimiento”, añadió.

El diputado de Morena dijo que ni la UNAM ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) tienen una base legal para anularle el título, y por eso “esa laguna es la que viene a cubrir esa iniciativa”.

Recordó que en México existe el principio de legalidad, en el que “en el que una autoridad no puede hacer lo que tiene expresamente definido, ordenado y permitido, que es lo opuesto al principio de ciudadanía, en el que tú puedes hacer todo aquello que no esté prohibido”.

Robles Gómez presentó la iniciativa el 18 de enero, por lo que aclaró que “habrá que checar con Servicios parlamentarios de la Cámara de Diputados. Sí la tengo, pero no puedo entregar un borrador que no haya sido registrado, es como si no hubiera entregado nada, mañana checaré ese asunto”.

“Hay antecedentes de casos escandalosos como fue Vicente Fox, como fue Enrique Peña, y nosotros queremos que vaya más allá del ámbito penal y sobre todo, que se perfeccionen las sanciones para que no se obtenga algo de manera ilegítima”, apuntó.

Aclaró que entre sus prioridades está que el programa Sembrando Vida, se convierta en ley, “esa es mi prioridad, como la legislación de desayunos escolares, la Ley de Retorno para migrantes y el tema del plagio”.

“El plagio no tiene esa sanción, estamos elevando la sanción al ámbito administrativo, habrá que ver qué otra medida nos da, pero habrá que ponerlo, porque no puede quedar imprescriptible”, insistió.

El diputado de Morena propone además reformar la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, en el que agrega el artículo 74, en el que “se entenderá por plagio la apropiación indebida que se realice de ideas, manifestaciones, escritos u obras ajenas con el fin de presentarlas como propias”.

Fuente: Latinus