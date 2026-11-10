Diputados aprueban en lo general el Presupuesto 2027 con un recorte de 6 mil millones de pesos al INE

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027, con un gasto neto de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos y un recorte de 6 mil millones al Instituto Nacional Electoral (INE). La mitad de los recursos que se quitaron al organismo electoral se reasignó al programa La Escuela es Nuestra. El resto se distribuyó entre medio ambiente, búsqueda de personas desaparecidas, aviación civil, primera infancia, atención a mujeres y turismo.

El dictamen recibió 372 votos a favor de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano, y 102 en contra del PAN y el PRI. La votación se realizó después de tres rondas de intervenciones sobre el proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El gasto aprobado en lo general supera en 442 mil 804.4 millones de pesos al de 2026, lo que equivale a un incremento real de 1.3 por ciento.

Tras la votación, el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cachó Cué, informó que se presentaron propuestas de modificación a todos los artículos del proyecto, así como a sus disposiciones transitorias y anexos. La sesión entró en receso y la discusión en lo particular quedó convocada para las 9:00 horas del martes 10 de noviembre.

El dictamen prevé un déficit presupuestario de un billón 358 mil 558 millones de pesos. Del gasto total, 7 billones 432 mil 529.7 millones corresponden al gasto programable, que financia bienes, servicios y obras públicas. Ese rubro representa el 69.9 por ciento del presupuesto y registra un aumento real de 15 por ciento frente a lo aprobado para 2026.

Los otros 3 billones 203 mil 958.4 millones de pesos corresponden al gasto no programable, equivalente al 30.1 por ciento del total. Dentro de ese rubro, el costo financiero de la deuda concentra el 49.2 por ciento; las participaciones para estados y municipios, el 48.3 por ciento, y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, el 2.5 por ciento.

El gasto federalizado asciende a 3 billones 48 mil 223.2 millones de pesos, un incremento real de 4.6 por ciento. Incluye participaciones y aportaciones para los gobiernos locales, convenios de coordinación, recursos para salud pública y otros subsidios.

Para inversión pública se contemplan un billón 133 mil 613.2 millones de pesos. De ese total, un billón 26 mil 474.4 millones, equivalentes al 90.5 por ciento, corresponden a inversión física, que abarca obra pública, proyectos productivos y la adquisición de terrenos, edificios, vehículos y equipo, entre otros bienes. Otros 14 mil 867 millones se destinarían a subsidios para el sector social y los gobiernos locales, y 92 mil 271.8 millones a otros conceptos de inversión.

El proyecto fija para Petróleos Mexicanos (Pemex) una meta de balance financiero de 95 mil 103 millones de pesos y un límite de 118 mil 609 millones para servicios personales. Para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la meta de balance es de 25 mil 4 millones 336 mil pesos, con un techo de 94 mil 44 millones 496 mil 887 pesos para servicios personales.

En educación se prevén un billón 256 mil 948.4 millones de pesos, 8 por ciento más en términos reales que en 2026. Los programas prioritarios recibirían un billón 25 mil 388.5 millones, equivalentes al 2.6 por ciento del producto interno bruto. Para la función de justicia se contemplan 129 mil 602.8 millones, 4 mil 209.2 millones más que en el ejercicio anterior. El gasto en orden público y seguridad interior se ubicó en 75 mil 671.1 millones, con un aumento real de 17.7 por ciento.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública estimó que el recorte de 6 mil millones al INE no pondría en riesgo la organización de las elecciones de 2027, las prerrogativas de los partidos ni el ejercicio de los derechos político-electorales. De ese ajuste, 3 mil millones se reasignaron a La Escuela es Nuestra para mejorar la infraestructura y el equipamiento de los planteles, con participación de las comunidades escolares.

El rubro ambiental recibió mil millones de pesos: 163.2 millones para el sector central de la Semarnat, 189 millones para la Conanp, 200 millones para la Profepa, 168 millones para la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, 129.8 millones para la Conafor, 50 millones para el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y 100 millones para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

La reasignación también contempló 300 millones de pesos para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas; 700 millones para la Agencia Federal de Aviación Civil; 618 millones para becas y apoyos durante los primeros mil días de vida de niñas y niños; 362 millones para el programa de atención integral de la Secretaría de las Mujeres, y 20 millones para promoción y fomento turístico.

Por separado, el proyecto reasignó 6 mil 500 millones de pesos dentro del Ramo 16 para iniciar dos obras en Jalisco: el Nuevo Acueducto Calderón-San Gaspar y el Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara. Ambos proyectos buscan mejorar el abasto de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El dictamen también dispone que los recursos no ejercidos a tiempo y los ahorros obtenidos mediante medidas de austeridad se reasignen a programas sociales y proyectos de infraestructura. Para las dependencias y entidades federales, prohíbe crear nuevas plazas o solicitar movimientos de las que estén en conciliación, prevé ajustes para cubrir compromisos de arrendamiento financiero vigentes y establece que las contrataciones públicas se realicen preferentemente de manera consolidada.