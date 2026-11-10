Sheinbaum reporta una caída de 50% en homicidios dolosos desde el inicio de su gobierno

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que los homicidios dolosos disminuyeron 50 por ciento desde el inicio de su administración. El informe presentado por el Gabinete de Seguridad este martes 10 de noviembre mostró que, pese a esa reducción, el promedio nacional se mantuvo prácticamente sin cambios durante los últimos tres meses: pasó de 43.3 homicidios diarios en agosto y septiembre a 43.4 en octubre.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), explicó que esas cifras reflejaron una tendencia estable en el periodo reciente. En el balance de enero a octubre de 2026, siete entidades concentraron el 52.5 por ciento de los homicidios dolosos del país.

El Estado de México registró la mayor proporción, con el 10.6 por ciento del total nacional. Le siguieron Guanajuato, con 8.2 por ciento, y Baja California, con 8.1 por ciento. Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y Morelos completaron el grupo de entidades con más casos.

El informe también registró una reducción del 36 por ciento en los delitos de alto impacto respecto a octubre de 2024. Figueroa Franco reportó una tendencia a la baja en el resto de los delitos del fuero federal y señaló que en otros rubros las reducciones fueron más limitadas. Entre ellos mencionó el robo a casa habitación con violencia, que disminuyó 2.5 por ciento.

El gobierno federal presentó las cifras como parte de los resultados de su estrategia de seguridad y señaló que mantendrá la coordinación con los gobiernos estatales. El balance mostró que, pese a la caída reportada desde el inicio de la administración, más de la mitad de los homicidios de los primeros diez meses del año se concentró en siete estados.