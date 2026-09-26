Director del IMSS ofrece disculpas a padres de bebés fallecidos mientras continúan investigaciones

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DURANGO.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, ofreció una disculpa y pidió perdón a las familias de los cinco recién nacidos fallecidos en el Hospital General de Zona número 1 de Durango, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias y posibles responsabilidades en los decesos.

Robledo se reunió a puerta cerrada durante aproximadamente dos horas con madres y padres de los bebés en las instalaciones de la delegación del IMSS en Durango. El encuentro permitió a las familias exponer directamente sus cuestionamientos sobre la atención que recibieron sus hijos y las condiciones que, aseguran, enfrentaron dentro del hospital.

Fermín Alonso Flores Ayala, representante jurídico de las familias, confirmó al término de la reunión que el director del IMSS ofreció personalmente la disculpa. Según relató, uno de los padres consideró que finalmente habían recibido la disculpa que necesitaban, después de varios días de exigir explicaciones sobre lo ocurrido.

Las familias, sin embargo, mantienen sus demandas para que las investigaciones no se concentren únicamente en la presencia de la bacteria Klebsiella pneumoniae detectada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

Diego Tovalín, padre de uno de los recién nacidos, sostuvo que sus reclamos comenzaron por el trato recibido y por las presuntas omisiones e irregularidades que, afirma, ocurrieron durante la atención de los menores.

“Este movimiento no comenzó por la bacteria; este movimiento comenzó por cómo fuimos tratados”, expresó antes de la reunión con Robledo.

El IMSS confirmó previamente la presencia de Klebsiella pneumoniae en cuatro de los cinco bebés fallecidos. Sin embargo, la institución continúa investigando la relación del microorganismo con cada uno de los decesos y hasta ahora no ha establecido públicamente que la bacteria haya sido la causa directa de las cinco muertes.

Los fallecimientos ocurrieron entre el 15 y el 19 de septiembre en la UCIN del Hospital General de Zona número 1. Después de detectar el brote, fueron aplicadas medidas de aislamiento, restricción de nuevos ingresos, limpieza de las instalaciones y toma de cultivos, mientras autoridades sanitarias estatales y federales se incorporaron a la investigación.

Paralelamente, las familias recurrieron a la vía penal. Flores Ayala informó que ya habían sido presentadas cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y que una quinta sería interpuesta por familiares procedentes del municipio de Tepehuanes.

El abogado señaló que corresponderá al Ministerio Público federal determinar, a partir de las investigaciones, si existieron conductas que puedan constituir algún delito y, en su caso, establecer responsabilidades.

El IMSS ha informado que colaborará con la FGR en los requerimientos relacionados con el caso y que mantiene abierta su propia investigación en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sin descartar líneas de investigación mientras continúan los análisis clínicos y de laboratorio.

Además, el Órgano Interno de Control del Instituto abrió de oficio un expediente para revisar lo sucedido en el hospital, de acuerdo con el representante de las familias.

Tras el encuentro con Robledo, las familias acordaron mantener el seguimiento del caso y sostener una nueva reunión dentro de aproximadamente 15 días. Las denuncias ante la FGR y las investigaciones administrativas y sanitarias continuarán de manera independiente de los acuerdos alcanzados con la dirección general del IMSS.