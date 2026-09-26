Sheinbaum anuncia planta procesadora de cacao en Tabasco para producir Chocolate Bienestar

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VILLAHERMOSA.- El Gobierno federal construirá en Comalcalco, Tabasco, una planta procesadora de cacao destinada a elaborar Chocolate Bienestar y generar mayor valor agregado para la producción de pequeños agricultores de la entidad, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante una visita a Tabasco, la mandataria señaló que uno de los problemas que enfrentan los productores es la comercialización del cacao a precios que considera insuficientes, por lo que el proyecto pretende avanzar del acopio del grano hacia su transformación y comercialización directa.

“Muchos productores no viven bien de la producción de cacao porque a veces el precio es muy bajo. Entonces, para darle valor agregado, se está construyendo una fábrica de Chocolate de Bienestar”, explicó Sheinbaum.

El proyecto forma parte de una estrategia que el Gobierno federal había presentado desde mayo para establecer un esquema de precio justo para el cacao de Tabasco y fortalecer su transformación en productos de Chocolate Bienestar.

La planta será instalada en Comalcalco, uno de los principales municipios productores de cacao del estado, y se prevé que entre en funcionamiento durante 2027. La producción será incorporada al esquema de Alimentación para el Bienestar, que actualmente comercializa chocolate en barra, polvo y de mesa elaborado con cacao nacional.

El proyecto ha tenido ajustes en su inversión conforme ha avanzado su planeación. En mayo, el Gobierno federal estimaba un costo de 110 millones de pesos para la planta agroindustrial, mientras que posteriormente se informó de una inversión federal de 80 millones de pesos para su edificación. En el anuncio más reciente proporcionado para esta nota, la inversión señalada asciende a 126 millones de pesos.

Además de la procesadora, se contempla la construcción de 100 módulos destinados a la fermentación y secado del cacao, para los cuales se prevén otros 32 millones de pesos.

Sheinbaum explicó que esta infraestructura busca evitar que los productores tengan que comercializar el cacao inmediatamente después de su cosecha y permitir que lo vendan después de los procesos de fermentación y secado, con la expectativa de obtener mejores precios.

El Gobierno federal ya aplica un esquema de compra directa. Durante 2025 fueron adquiridas 149 toneladas a cerca de mil 300 pequeños productores, con una inversión de 31.7 millones de pesos, mientras que para el siguiente ciclo se planteó incrementar considerablemente el volumen de acopio.

La estrategia también contempla que una parte del valor generado por la transformación del cacao regrese a los productores. El Gobierno ha planteado vincular directamente a los agricultores con la elaboración y comercialización del Chocolate Bienestar, en lugar de limitar su participación a la venta de la materia prima.

Tabasco ocupa un lugar central en la producción cacaotera del país. Datos recientes de la Secretaría de Agricultura señalan que 11 mil 280 productores vinculados al programa Sembrando Vida cultivan 10 mil 537 hectáreas de cacao en la entidad, con una producción de 3 mil 141 toneladas dentro de ese programa.

La construcción de los módulos de fermentación y secado busca complementar ese modelo mediante infraestructura que permita mejorar la calidad del grano antes de su comercialización.

Con la procesadora de Comalcalco, el Gobierno federal pretende cerrar parte de la cadena productiva dentro de Tabasco: desde el cultivo y acopio del cacao hasta su transformación en chocolate y posterior distribución a través de los canales de Alimentación para el Bienestar.

La planta está proyectada además como parte de la Ruta del Cacao impulsada en Tabasco, con la intención de vincular la actividad productiva con la identidad cacaotera y la oferta turística de la región.