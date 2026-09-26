Funcionario de Benito Juárez acusa intento de despido tras respaldar a Rafael Marín en proceso de Morena

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CANCÚN.- Erick Sánchez Córdova, director de Archivo del Ayuntamiento de Benito Juárez y militante de Morena, denunció un presunto intento para separarlo de su cargo y atribuyó la situación a una posible represalia por haber respaldado a Rafael Marín Mollinedo durante el reciente proceso interno del partido en Quintana Roo. Hasta ahora, esa motivación política corresponde a la interpretación del propio funcionario y no ha sido acreditada.

Sánchez Córdova relató que el miércoles pasado personas que se identificaron como integrantes de la Dirección de Asuntos Jurídicos acudieron para solicitarle que firmara un documento cuyo contenido, según su versión, inicialmente se negaron a mostrarle.

“El miércoles llegan unas personas y me dicen que traen un aviso, que son de la Dirección de Asuntos Jurídicos y me dicen que tengo que firmar. Cuando les pido ver el documento, me dicen que no me lo pueden mostrar, pero que necesitaban que lo firme”, relató.

El funcionario aseguró que alcanzó a observar que el documento tenía como encabezado “Aviso de rescisión laboral”, pero decidió no firmarlo debido a que no le permitieron revisarlo ni le entregaron una copia.

De acuerdo con su relato, posteriormente intentó comunicarse con el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández, y con la presidenta municipal Ana Patricia Peralta de la Peña para conocer su situación laboral, pero no obtuvo respuesta. En cambio, señaló que la oficial mayor, Nora Espinoza Hernández, le indicó que desconocía alguna determinación en ese sentido y que, según la información disponible para ella, continuaba desempeñándose como director de Archivo.

Sánchez Córdova aseguró que se presentó normalmente a trabajar jueves y viernes, por lo que hasta ese momento permanecía en funciones y sin una notificación formal de separación del cargo.

“Si es cierto mi despido, que respondan los funcionarios”, manifestó al señalar que continuará acudiendo a sus labores mientras el Ayuntamiento no le comunique formalmente alguna determinación.

El funcionario relacionó el episodio con su respaldo a Rafael Marín Mollinedo durante el proceso interno de Morena para elegir la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, posición para la que finalmente fue designado el senador con licencia Eugenio “Gino” Segura.

“Creo que es como una represalia por apoyar a Rafa, porque los equipos están muy confrontados”, declaró Sánchez Córdova, quien pidió que los llamados a la unidad realizados por la dirigencia de Morena se reflejen también en el trato hacia quienes apoyaron a otros participantes del proceso.

El señalamiento ocurre después de que Segura y la dirigencia estatal de Morena colocaran la unidad interna entre sus principales objetivos tras concluir la disputa por la coordinación. El propio Segura ha expresado públicamente que no pretende vetar a quienes respaldaron a otros aspirantes y que mantendrá diálogo con las diferentes expresiones del partido.

Sánchez Córdova tuvo además una participación activa durante los meses previos al presentar distintas quejas relacionadas con la promoción política de Segura. Registros del Instituto Electoral de Quintana Roo confirman, por ejemplo, una denuncia presentada por él contra el entonces senador por presunta propaganda gubernamental personalizada y supuesto uso indebido de recursos públicos. En ese expediente, el Ieqroo posteriormente declaró inexistentes las conductas denunciadas.

También promovió recursos relacionados con quejas presentadas ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. En junio, el Tribunal Electoral de Quintana Roo resolvió diversos juicios promovidos por Sánchez Córdova y, en uno de ellos, revocó el desechamiento de una queja para que el órgano partidista volviera a atenderla.

El funcionario aseguró que volverá a presentarse a trabajar el lunes y que corresponderá a las autoridades municipales definir formalmente si continuará o no dentro de la administración.

Por el momento no existe información pública que confirme que Sánchez Córdova haya sido destituido ni que permita establecer que el episodio denunciado esté relacionado con su respaldo a Rafael Marín. El señalamiento surge, sin embargo, en medio del proceso de reacomodo interno de Morena después de la designación de Segura y de los llamados públicos de su dirigencia a mantener la unidad entre los distintos grupos que participaron en la contienda interna.