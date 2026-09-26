La decisión de Marybel

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La última palabra

– Ante el posible veto verde, la senadora tendrá que pensar cuál va a ser su futuro: salir a la oposición o acomodarse de nuevo a esperar otros seis años.

Por Jorge A. Martínez Lugo

Después de la titubeante y graciosa huida de Rafael Marín Mollinedo, ahora el turno es de Marybel Villegas Canché, quien después de retomar su escaño en el Senado, amenazó con impugnar las encuestas que presume manipuladas, en conferencia de prensa en Cancún, en un gesto ya característico en su larga carrera política que incluye prácticamente todos los partidos; es quizá la política en funciones que ha transitado por más partidos políticos, lo cual ahora es más natural.

En el caso del PT, Morena estuvo dispuesto a pagar el precio, porque el profe Alberto Anaya es cosa que le lleguen a la cantidad y listo, para eso es dueño de la franquicia; con gusto se suma a la sobre-representación del morenismo en las cámaras, pero con la cuota “adecuada”.

El tema de Marybel Villegas es diferente; en su caso el tema raya en lo personal; Jorge Emilio se la tiene cazada y cantada; en este espacio ya hemos comentado que Marybel enfrentaría un veto total con los verdes, que además, gobernarán sin contrapeso en Quintana Roo, como lo han hecho hasta ahora bajo el protectorado electoral de Morena.

Desde las elecciones de 2021, intermedias de Amlo, morenistas encabezados por Marybel se opusieron abiertamente a la alianza con los verdes, organizaron concurridas marchas en Cancún, por los términos leoninos desde entonces a favor de los verdes vestidos de guinda, en detrimento de los fundadores. Y desde entonces también, López Obrador no les hizo caso, lo mismo que ahora Claudia Sheinbaum quien le terminó de entregar el estado a Jorge Emilio/Manuel Velasco.

DOS CAMINOS

Postrada otros seis años en el confort de Morena o salir a picar piedra en la oposición, ávida de una figura como ella, aunque con alcances reales inciertos porque “su estructura” no se ha visto en los últimos años. En esta disyuntiva de Marybel, la decisión está en sus manos, mientras espera ser recibida por Ariadna Montiel, quien además, no tiene la última palabra en la siguiente fase del proceso.

Marybel ya quemó su cartucho con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en 2024 le garantizó la diputación federal que hoy ocupa, después de entrar con calzador como suplente de Elda Xix Euan, a pesar de las resistencias que enfrentó en lo local. La presidenta ya le cumplió y no hay garantía de que vuelva a salir en su defensa.

BAJO LA LUPA VERDE

Ese es el dilema de Marybel; otros seis años en la banca no serán igual que los cinco años anteriores. Ahora estará en la mira de Jorge Emilio/Manuel Velasco y en la primera le cortarían la cabeza dentro o fuera del morenismo. Marybel es la única política en Quintana Roo quien se ha enfrentado públicamente a Jorge Emilio; es la única que le ha alzado la voz y denunciado sus corrupciones a quien ahora tendrá el poder absoluto, sin contrapeso, otorgado por la misma presidenta Sheinbaum.

¿Tiene sentido que la presidenta le entregue Quintana Roo a Jorge Emilio/Manuel Velasco y al mismo tiempo se lo acoten imponiéndoles perfiles como Marybel Villegas en algún espacio de poder? No suena lógico. Además, los verdes no lo van a permitir, porque el poder no se comparte, se ejerce. Si saca la cabeza, se la cortarían estando adentro o afuera.

La siempre controvertida Marybel Villegas está en una disyuntiva otra vez; su decisión será muy importante para ella en el contexto político de la “operación cicatriz”, que en Quintana Roo tiene el sello de “tómalo o déjalo”; por todo ello, Marybel está y estará en la mira! Usted tiene la última palabra.