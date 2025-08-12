Disminuyen 25.3% homicidios dolosos en primeros 10 meses de gobierno de Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, informó que de julio de 2024 a julio de 2025, hay una disminución del 25.3% en cuanto a homicidios dolosos en el país.

Desde Palacio Nacional, en el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria federal indicó que, mientras en septiembre de 2024, se tuvo un promedio diario de 86.9 homicidios dolosos diarios en julio, la cifra fue de 64.9 homicidios diarios, es decir, una reducción de 22 homicidios menos diarios en promedio.

“De julio de 2024, a julio de 2025, destaca una disminución del 25.3% desde el inicio de la administración de la presidenta y el último mes que es julio. Mientras, en septiembre de 2024, se tuvo un promedio diario de 86.9 homicidios diarios en julio, en la cifra fue de 64.9”, informó.

Figueroa Franco indicó que los Estados con mayor incidencia en homicidios dolosos son Guanajuato que representó el 11.9% del total de homicidios a nivel nacional en estos siete meses, liderando la lista.

En segundo lugar se ubica Chihuahua que representa el 7.2% del total nacional. El tercer sitio lo ocupa Sinaloa con 7.2%, mientras que en el cuarto lugar está Baja California con 7.1% y en el quinto el Estado de México con 6.6%

El sexto y séptimo sitios, son para Guerrero con 5.9% y Michoacán con 5.6% del total, respectivamente.

También informó que con 11 de 12 delitos de alto impacto han presentado una disminución en los primeros siete meses del año; extorsión tuvo un repunte del 25 por ciento.

“Todos los delitos presentan una disminución (…) en el caso de extorsión se debe a que se debe que se está incentivando la denuncia con la Estrategia Nacional contra Extorsión”, informó.

Fuente: Excélsior/El Heraldo de México