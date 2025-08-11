Documentan posible descubrimiento de nuevas especies de cocodrilos en Cozumel

Comparte esta Noticia

COZUMEL.- La Reserva Ecológica de Punta Sur fue escenario de una jornada de documentación científica para la elaboración de un reportaje audiovisual. El proyecto periodístico se publicará en el medio especializado Mongabay LATAM y está a cargo del reportero ambiental Patricio Medina y el videógrafo Miguel Ángel Guillermo, quienes registraron imágenes y testimonios en la zona de “Laguna Colombia”, ambiente natural de cocodrilos con características únicas y que podrían ser catalogados como una nueva especie.

La visita forma parte de una serie de cápsulas internacionales titulada “Expediciones científicas”, producidas por Mongabay LATAM, con gran alcance en América Latina y el mundo. Durante su estancia en Cozumel, los documentalistas contaron con el acompañamiento del biólogo Héctor González Cortés, subdirector del Parque Ecoturístico Punta Sur, representación de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), a quien agradecieron por facilitar el acceso y brindar información clave para la grabación.

El motivo de esta expedición está vinculado a los resultados de más de una década de estudios realizados por los doctores José Ávila y Pierre Charruau, miembros del Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

De acuerdo con los especialistas, los cocodrilos que habitan en Cozumel y Banco Chinchorro presentan diferencias genéticas, morfológicas y ecológicas respecto a otras especies conocidas, lo que podría conducir a su reconocimiento como nuevas especies para la ciencia.

De confirmarse este hallazgo, México pasaría de tener tres a cinco especies de cocodrilos oficialmente reconocidas, consolidándose como uno de los países con mayor diversidad de reptiles de este tipo en el planeta.

Durante la filmación, los cocodrilos fueron avistados en su hábitat natural, lo que permitió obtener material de gran valor para la divulgación científica. Además, los realizadores destacaron el trabajo de la FPMC en la conservación y restauración de ecosistemas, así como en la educación ambiental, factores clave para el equilibrio y la protección de especies endémicas y en riesgo.

“Abrir las puertas de Punta Sur como un laboratorio viviente fortalece nuestra visión de que el conocimiento científico debe ser compartido para generar conciencia ambiental y contribuir al bienestar común. Este documental es una oportunidad para mostrar al mundo la relevancia ecológica de Cozumel y los esfuerzos por conservar su biodiversidad”, afirmó la directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo.