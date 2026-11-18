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CANCÚN.- Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, expresidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Quintana Roo, renunció al partido tras más de 25 años de militancia. En una carta dirigida al dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, acusó a las dirigencias estatal y nacional de ignorar sus planteamientos sobre la situación del partido en la entidad.

El documento tiene sello de recibido del 17 de noviembre de 2026 de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). En la carta, Martínez Arcila atribuyó su salida a lo que llamó un “extravío moral” del PAN en Quintana Roo, una situación que, a su juicio, fue avalada por integrantes del CEN.

El exdirigente sostuvo que en varias ocasiones pidió abrir un diálogo y trabajar en conjunto para atender los problemas del partido. Afirmó que también envió escritos en los que expuso sus preocupaciones y propuso soluciones, pero que no recibió respuesta.

Martínez Arcila consideró que Quintana Roo necesita una alternativa política que atienda las demandas ciudadanas. Acusó al PAN estatal de haberse alineado con quienes gobiernan la entidad y de haberse convertido, en sus palabras, en una “oposición útil al sistema”.

Tras comunicar su renuncia, Martínez Arcila afirmó que seguirá participando en política. En la carta no anunció su incorporación a otro partido.