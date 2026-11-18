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FELIPE CARRILLO PUERTO.- Habitantes de la comunidad de Francisco I. Madero, en Felipe Carrillo Puerto, retuvieron durante varias horas a la directora municipal de Obras Públicas, Fabiola Macuilt Trejo, para exigir que el Ayuntamiento reanudara los trabajos de ampliación de calles. La funcionaria pudo retirarse tras firmar un acuerdo y dejar dos vehículos de su comitiva como garantía.

Macuilt Trejo viajaba acompañada por otra servidora pública cuando los pobladores colocaron ramas para bloquear el paso de la camioneta en la que se trasladaban. Ambas permanecieron dentro del vehículo durante la protesta, que continuó incluso después de que llegó una patrulla de la Policía Municipal.

Los habitantes señalaron que la ampliación de las calles ya había sido acordada con el Ayuntamiento, pero que los trabajos quedaron inconclusos y no registraban avances. Por esa razón, mantuvieron cerrado el paso hasta obtener un compromiso de la directora para continuar la obra.

Macuilt Trejo firmó un acuerdo para realizar la ampliación y dejó en la comunidad la camioneta en la que viajaba y otro automóvil de su comitiva. Con ello terminó la retención. Quedó pendiente definir la fecha en que se reanudarán los trabajos.