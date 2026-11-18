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CIUDAD DE MÉXICO.- Los titulares de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ) del Instituto Nacional Electoral (INE) renunciaron con efectos a partir del 16 de noviembre. Las salidas se sumaron a los cambios en la estructura del organismo tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Consejo General, en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

El INE informó que el personal operativo de ambas áreas mantuvo sus actividades sin interrupción, conforme al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027. Las consejerías acordaron continuar la revisión de la estructura ejecutiva y adelantaron que en breve anunciarán quiénes asumirán las dos titularidades.

Por separado, las diez consejerías electorales aprobaron cinco encargadurías de despacho para dar continuidad a los trabajos del proceso electoral. Karla Sofía Sandoval Domínguez quedó al frente de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional desde el 16 de noviembre, mientras que Juan Gabriel García Ruiz asumió de manera provisional la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores el día 17.

Las otras tres designaciones entraron en vigor el 16 de noviembre. Ariadna Morales Puente quedó a cargo de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Itzel Aguilar Ambrocio asumió la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Yesenia Flores Arenas quedó al frente de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

El Consejo General explicó que los nombramientos permitirán mantener en marcha tareas como la actualización del padrón electoral, la operación de los sistemas informáticos y la atención de procedimientos sancionadores mientras concluye la revisión de la estructura ejecutiva.

Desde que Taddei Zavala renunció a la presidencia del Consejo General el 26 de octubre, se han registrado al menos 30 renuncias, entre ellas las de personal adscrito a 19 plazas de la oficina de la presidencia. También salieron Iliana Araceli Hernández Gómez, del área de Género; José Alberto Pérez de Acha, de Informática, y Sergio Uzeta Murcio, de Comunicación Social.

En el marco de las investigaciones por las contrataciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias de 25 personas y 15 empresas señaladas por su presunta participación en el caso. Entre las personas alcanzadas por la medida figuran Guadalupe Taddei, su hermano Humberto Taddei y su hijo Luis Rogelio Piñeda Taddei, quien renunció como secretario particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo.

Ante los cambios en el organismo, el observatorio ciudadano CEPNA pidió a la Cámara de Diputados emitir de inmediato la convocatoria para renovar la presidencia del INE y dar certeza a la organización de las elecciones federales.