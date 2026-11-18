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CHINA.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo planteó ampliar la cooperación con China para incorporar al sistema de salud mexicano algunas de las tecnologías que conoció durante su visita al Grupo Hospitalario Luohu, donde se utiliza inteligencia artificial para apoyar al personal médico y robots para trasladar medicamentos y muestras.

La mandataria recorrió el hospital, ubicado en la provincia de Guangdong, como parte de sus actividades previas a la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. Al concluir la visita, destacó la capacidad del centro para atender a mil 500 pacientes y combinar el trabajo de médicos especialistas con el uso de herramientas tecnológicas.

Entre las aplicaciones que más le llamaron la atención, Sheinbaum mencionó el uso de inteligencia artificial para identificar enfermedades y apoyar decisiones de diagnóstico y tratamiento. También destacó la forma en que se procesan los análisis de sangre y otros estudios, así como el uso de robots para mover medicamentos y muestras entre distintas áreas del hospital.

La presidenta señaló que el modelo chino comparte con el mexicano la división de los servicios en tres niveles: atención primaria, secundaria y terciaria. Explicó que, durante el recorrido, acordó con los médicos del hospital y con el embajador de China en México, Chen Daojiang, explorar una colaboración más estrecha para conocer esos avances y evaluar cómo podrían aprovecharse en el país. La mandataria no detalló qué tecnologías se incorporarían ni en qué plazos.

En el mismo encuentro con la prensa, Sheinbaum adelantó que los avances en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) serían el tema principal de su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump. Anticipó que el encuentro sería breve y confirmó que estaría acompañada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.