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CANCÚN.- Un juez de Control vinculó a proceso a Roxana Lili “N”, exalcaldesa de Playa del Carmen, por su probable participación en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en una investigación sobre contratos de lavado de vehículos que habrían ocasionado un daño al erario superior a 62 millones de pesos.

El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, informó que la audiencia duró alrededor de nueve horas. El juzgador impuso prisión preventiva y estableció cuatro meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la exfuncionaria permanecerá en el Centro de Reinserción Social de Cancún.

La carpeta está relacionada con tres licitaciones adjudicadas entre 2022 y 2024 a un mismo particular para lavar los 123 vehículos del área de Servicios Públicos del municipio.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), el proveedor contaba con 15 trabajadores, reportó hasta 865 lavados en un mes y carecía de comprobantes fiscales correspondientes a los primeros contratos.

En conferencia de prensa, López Salazar afirmó que durante el procedimiento se intentaron presentar, como prueba a favor de la exalcaldesa, imágenes duplicadas de los servicios de lavado.

El fiscal señaló que otros exfuncionarios municipales también están bajo investigación por posibles omisiones en la revisión y supervisión de los contratos, aunque no reveló sus identidades. Añadió que existen otros expedientes relacionados con Campos Miranda, sobre los cuales se reservó los detalles.

La exalcaldesa fue detenida la noche del jueves 19 de noviembre en la Ciudad de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión. El viernes 20 ingresó al penal de Cancún.

No se informó quién encabeza su defensa ni cuándo se realizará la siguiente audiencia. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria y la exfuncionaria conserva la presunción de inocencia.