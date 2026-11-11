Ejército solicita permiso ambiental para un estacionamiento de 48.39 millones de pesos en el Parque del Jaguar

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TULUM.- El Ejército Mexicano, a través de Grupo Mundo Maya, solicitó autorización ambiental para construir un estacionamiento de 158 cajones en el acceso sur del Parque del Jaguar. El proyecto, con una inversión estimada de 48 millones 390 mil pesos, sigue en evaluación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La propuesta reserva 146 espacios para vehículos particulares, siete para personas con movilidad reducida y cinco para autobuses. El diseño también contempla techumbres con paneles solares para 75 de los cajones.

Grupo Mundo Maya planteó la obra para mejorar el acceso y la movilidad de los visitantes que ingresen por el lado sur del parque. Según el proyecto, los trabajos tomarían alrededor de dos meses y medio y el estacionamiento tendría una vida útil de 50 años.

La Semarnat aún no ha resuelto la solicitud. El inicio de la construcción depende de que la autoridad federal otorgue la autorización ambiental.