Tulum registra la mayor caída hotelera de Quintana Roo: ocupación bajó 9.10 puntos hasta agosto

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TULUM.- Tulum registró la mayor caída en ocupación hotelera entre los destinos de Quintana Roo incluidos en las estadísticas oficiales. De enero a agosto de 2026, el porcentaje de habitaciones ocupadas bajó a 61.81 por ciento, frente al 70.91 por ciento del mismo periodo de 2025, según el Sistema de Información Turística de Quintana Roo (SITUR). La diferencia fue de 9.10 puntos porcentuales.

El dato corresponde al promedio de ocho meses. Por ello, no indica que la ocupación haya disminuido en cada uno de ellos ni que todos hayan registrado caídas de la misma magnitud. Tampoco equivale a una reducción de 9.10 por ciento en el número de turistas: el indicador mide cuántas habitaciones se ocuparon en relación con las disponibles.

El balance coincide con lo señalado en septiembre por David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum. El dirigente dijo entonces que la ocupación se mantenía hasta 10 puntos porcentuales por debajo de los niveles de un año antes.

Durante 2026, Tulum también enfrentó una temporada intensa de sargazo. Según cifras difundidas en septiembre por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo, en el municipio se habían recolectado 17 mil 990.27 toneladas. La llegada de la macroalga complicó la limpieza y conservación de las playas, uno de los principales atractivos del destino, en una temporada en la que el estado volvió a superar su récord de recolección. Los datos disponibles no permiten determinar cuánto influyó el sargazo en la caída de la ocupación hotelera.

La conectividad aérea también cambió a lo largo del año. JetBlue dejó de operar su ruta a Tulum en marzo, dentro del periodo que cubren las cifras hoteleras. Aeroméxico, en cambio, suspendió temporalmente sus vuelos el 30 de septiembre, después del cierre estadístico de agosto.

Para 2027, Volaris anunció que suspenderá sus operaciones en Tulum a partir del 7 de enero y atribuyó la decisión a las condiciones del mercado y al aumento de costos en la industria. United Airlines programó sus últimos vuelos desde Newark y Houston para el 2 y el 4 de enero, respectivamente. Delta Air Lines anunció que suspenderá su conexión con Atlanta en mayo, con la posibilidad de retomarla en la siguiente temporada invernal.

Las suspensiones posteriores a agosto no explican el descenso registrado en los primeros ocho meses de 2026. La administración del aeropuerto señaló que otras aerolíneas mantienen sus operaciones y que hay servicios estacionales desde Canadá. El balance de septiembre a diciembre permitirá ver si la ocupación se recuperó con las vacaciones de invierno o si Tulum cerró el año por debajo de los niveles de 2025.

Con información de Quinta Fuerza