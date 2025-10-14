Ejidatarios de Buenavista bloquean acceso en Bacalar para impedir apropiación ilegal

Comparte esta Noticia

BACALAR.- Ejidatarios del poblado de Buenavista se movilizaron este fin de semana para defender un camino de acceso público a la Laguna de Bacalar, luego de que un posesionario intentara adueñarse del paso mediante la colocación de un portón y muros de madera.

El grupo acudió al predio, ubicado a escasos metros del cuerpo lagunar, para exigir al propietario Ariel Uc Arana que retirara las estructuras con las que cerró el camino, mismo que —según los comuneros— fue habilitado por el ejido hace varios años para permitir el tránsito de los habitantes desde la carretera Chetumal–Cancún hasta la laguna.

Al llegar, los ejidatarios sólo fueron recibidos por un trabajador identificado como Sein, quien se negó al diálogo y a retirar las puertas. Ante la tensión, el empleado llamó a la policía, pero fue detenido por los mismos agentes, luego de que los campesinos recordaran que existía un acuerdo firmado en 2010 que reconocía el uso público del acceso.

Al no presentarse el dueño del terreno, los ejidatarios decidieron bloquear el camino como medida de presión, impidiendo también el paso hacia la propiedad del posesionario hasta que se restablezca el libre tránsito hacia la laguna.

Los comuneros afirmaron que llevarán el conflicto por la vía legal, con el objetivo de que las autoridades sancionen a quienes buscan apropiarse del acceso, el cual forma parte de los pasos de servidumbre reconocidos en las leyes federales.

“La laguna es de todos, no de unos cuantos”, expresaron varios de los participantes, al subrayar que la Laguna de los Siete Colores no puede ser privatizada bajo ningún argumento.