Ejidatarios reclaman 25% de indemnización pendiente por expropiación de Ichkabal

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BACALAR.- Aunque el gobierno federal y el ejido de Bacalar alcanzaron un acuerdo para la indemnización por la expropiación de más de 113 hectáreas donde se ubica la zona arqueológica de Ichkabal, el pago total aún no ha sido concluido y el conflicto permanece abierto.

Ejidatarios señalaron que todavía falta cubrir el 25 por ciento del monto acordado originalmente, además de que continúan las negociaciones relacionadas con la administración del estacionamiento del sitio arqueológico, considerado clave para generar ingresos para la comunidad.

El presidente del comisariado ejidal de Bacalar, Refugio Cano Gómez, informó que solicitaron la intervención de la gobernadora Mara Lezama para ayudar a destrabar el tema pendiente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

“Todavía tenemos pendiente el tema del estacionamiento y por ello es que nos hemos acercado al gobierno del estado para pedirle a la Gobernadora que nos ayude a finiquitar esto”, explicó.

El representante ejidal recordó que existe un convenio firmado con el INAH, en el que incluso la mandataria estatal participó como testigo, pero aseguró que hasta ahora no existen fechas claras para concluir el proceso.

De acuerdo con Cano Gómez, los comuneros buscan que sea el propio ejido quien administre el estacionamiento de Ichkabal, pues consideran que esto permitiría obtener beneficios económicos directos para la comunidad.

Asimismo, indicó que el INAH argumenta que aún se realizan estudios y revisiones técnicas para definir el esquema final de operación del área.

El acuerdo de indemnización fue fijado desde enero de 2025 por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y el Gobierno federal, cifra que fue aprobada previamente por la asamblea ejidal.

Sin embargo, además del tema de Ichkabal, el ejido Bacalar mantiene abiertos otros procesos de negociación relacionados con expropiaciones de tierras utilizadas para obras del Tren Maya, donde también exigen el cumplimiento de acuerdos pendientes.