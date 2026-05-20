Gobierno federal frena parque acuático de Royal Caribbean en Mahahual

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CIUDAD DE MÉXICO.- La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, anunció que el proyecto turístico “Perfect Day”, impulsado por la empresa Royal Caribbean en Mahahual, no recibirá la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).

Durante un encuentro con medios de comunicación, posterior a la presentación del Decálogo de los compromisos por una República Basura Cero, la funcionaria federal adelantó que la dependencia ya tomó la decisión de rechazar el proyecto debido a los posibles impactos ambientales en la zona.

“Me permito informarles que no se va a aprobar el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean”, declaró Bárcena, quien además aseguró que la propia empresa analiza desistirse de la propuesta.

El anuncio ocurre días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara en su conferencia matutina que el Gobierno federal no permitiría proyectos que pusieran en riesgo el equilibrio ecológico de Mahahual y del sur de Quintana Roo.

El desarrollo contemplaba la construcción de un parque acuático orientado al turismo de cruceros y, de acuerdo con organizaciones ambientalistas, pretendía recibir hasta 21 mil visitantes diarios en una comunidad que actualmente tiene alrededor de tres mil habitantes.

La organización Greenpeace México advirtió que el proyecto representaba riesgos importantes para los ecosistemas de la región, entre ellos la deforestación de manglares protegidos, afectaciones a corredores biológicos y erosión del suelo.

Asimismo, activistas señalaron que la obra amenazaba zonas cercanas al sistema arrecifal mesoamericano, considerado uno de los más importantes del planeta.

En paralelo, el rechazo social al proyecto también creció en plataformas digitales. Una petición publicada en Change.org bajo el nombre “Salvemos Mahahual — Detengamos el proyecto destructivo de Royal Caribbean” acumula más de 3.8 millones de firmas.

La campaña sostiene que el proyecto “Perfect Day México” implicaba la construcción de un complejo turístico de aproximadamente 90 hectáreas sobre áreas de manglar protegidas, consideradas fundamentales para la conservación de especies marinas y el equilibrio ambiental de la región.