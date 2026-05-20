Empresarios de Chetumal denuncian daños y cierres por apagones de la CFE

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CHETUMAL.- Los constantes apagones que afectan a Chetumal volvieron a quedar en evidencia este martes, luego de que durante una rueda de prensa encabezada por la dirigencia de la Canaco Servytur Chetumal-Tulum se registraran dos interrupciones en el suministro eléctrico.

Las fallas ocurrieron mientras representantes empresariales abordaban precisamente las afectaciones provocadas por los cortes de energía, situación que generó molestia entre comerciantes y empresarios de la capital del estado.

La presidenta de la Cámara, Adrienne Díaz Villanueva, expresó su inconformidad por el servicio que brinda la Comisión Federal de Electricidad y pidió una solución definitiva ante las constantes interrupciones.

“Los negocios no pueden operar sin electricidad. Cada vez son más frecuentes los apagones y eso genera pérdidas económicas, daños en equipos eléctricos, descomposición de productos perecederos y suspensión de operaciones”, señaló.

La dirigente empresarial advirtió que las afectaciones ya impactan de manera severa a distintos sectores económicos de la zona sur del estado, especialmente durante la actual temporada de calor, cuando aumenta la demanda de energía eléctrica.

Aunque las interrupciones se atribuyen a la sobrecarga y alta demanda en la red eléctrica, hasta ahora la CFE no ha emitido un posicionamiento oficial para explicar las causas de las fallas recurrentes en la región.

Díaz Villanueva recordó que recientemente representantes de la Canirac, Coparmex, CMIC, la Asociación de Hoteles y el Colegio de Ingenieros Civiles sostuvieron una reunión con el nuevo superintendente de la CFE, Ubaldo Joel Llanes, para exponer las afectaciones.

Durante el encuentro, empresarios señalaron que algunos apagones llegan a prolongarse durante horas o incluso días, provocando cancelaciones de servicios en hoteles y restaurantes, además de daños en maquinaria, sistemas de refrigeración y equipos electrónicos debido a las variaciones de voltaje.

También indicaron que numerosos comercios en el sur de Quintana Roo y Bacalar se ven obligados a cerrar temporalmente porque la falta de energía impide operar terminales bancarias y sistemas digitales de cobro.

El sector empresarial insistió en la necesidad de rehabilitar y fortalecer la infraestructura eléctrica de la región para evitar que continúen las afectaciones económicas y operativas.

De acuerdo con los empresarios, el superintendente de la CFE reconoció que las fallas representan un problema importante para la ciudad y aseguró que una posible mejora podría concretarse con la conclusión de la subestación eléctrica Oxtankah.