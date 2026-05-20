Sergio Mayer presenta su renuncia formal a Morena

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CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado federal Sergio Mayer presentó el pasado 15 de mayo su renuncia irrevocable a la militancia de Morena, de acuerdo con un documento dirigido al Comité Ejecutivo Nacional del partido, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y al Instituto Nacional Electoral.

En el oficio, recibido por Morena a las 14:24 horas, el legislador señaló que su decisión obedece a “diversos motivos de carácter personal” y aclaró que la renuncia surte efectos inmediatos.

“Vengo a presentar mi renuncia de carácter irrevocable a la militancia del partido político Movimiento de Regeneración Nacional”, se lee en el documento firmado por el también actor y conductor.

Además, Mayer solicitó la cancelación de su registro como militante y pidió la eliminación de sus datos personales de cualquier base o padrón relacionado con el partido.

La renuncia fue presentada con fundamento en el artículo 40, inciso J), de la Ley General de Partidos Políticos, y fue acompañada por una copia de su credencial para votar emitida por el INE.

La salida de Sergio Mayer ocurre meses después de su participación en el reality show La Casa de los Famosos, programa en el que volvió a ganar notoriedad mediática tras integrar anteriormente el llamado “Team Infierno”.

En los últimos meses, el diputado combinó actividades legislativas con proyectos relacionados con el entretenimiento y la conducción, manteniendo presencia constante en televisión y redes sociales.