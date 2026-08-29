El Asunto caribe (el del Emerald)

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Signos

Pero ahora el Asunto no es que los mecanismos institucionales en defensa de la justicia operen y que la Gobernadora quintanarroense de la regeneración moral, Mara Lezama, pague lo que debe por culpa de su desmelenada corrupción, de sus millonarias frivolidades viajeras, y de su enanismo político e intelectual y estético de dimensiones inverosímiles.

El Asunto, antes de que eso pudiera institucionalizarse y proceder legalmente por donde debe (lo que todo indica que no ha de ocurrir ni en la más idílica de las utopías democráticas en el país de la incivilidad y la regeneración nacional convertida en mera burla de propaganda ‘ideológica’), el Asunto es que el Niño Verde siga imponiendo sus condiciones de poder a la Presidenta y a la cúpula nacional de su partido. Y que en la complicidad de su aliancismo verdemorenista el caso se salga más de control, y a la Gobernadora sólo se le supla -frente a un electorado del Bienestar que cree que el legado de las pensiones se le puede suspender si deja de votar por cualquier otra piltrafa del obradorismo- por un candidato ‘defensor de la Transformación’ que sólo legitime en las urnas un liderazgo de la misma canalla representativa del ‘homicida del Emerald’, lo que estaría a punto de ocurrir -en las mismísimas hora venideras- si, en el visible cinismo morenista continuado, el hundimiento absoluto de la Entidad caribe en la ingobernabilidad y la criminalidad valen menos que mantener en ella el poder del partido presidencial, y sobre todo si ese oficialismo sigue en las mismas manos depredadoras del Niño Verde -el del Emerald, en efecto, salvado de la cárcel por Gobernadores priistas también defensores, entonces, de sus negocios y sus vicios-, a través de su muy personal Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Quintana Roo.

SM