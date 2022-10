El beso entre Karely Ruiz y Yeri Mua que está causando furor en redes.

Comparte esta Noticia

Karely Ruiz y Yeri Mua se convirtieron en tema de conversación en las redes sociales luego de que se diera a conocer que se dieron un pequeño beso en la pasarela ‘Yo Soy’ del diseñador Javier Hernández, la cual se llevó a cabo el día de ayer en Veracruz y que contó con la presencia de Kunno, Trixy Star y otra decena de influencers.

Todo ocurrió mientras ambas desfilaban al mismo tiempo sobre el escenario con diseños exclusivos. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que Karely jaló a Yeri para darle un pequeño beso en los labios para luego continuar con su pasarela mientras el público enloquecía a gritos.

El video del momento fue compartido por ellas en sus respectivas historias de Instagram y este no demoró en hacerse viral por todas las redes sociales, lo que provocó que surgiera un debate entre los cibernautas, pues algunos acusan a “La Bratz Jarocha” y a Karely de recurrir a este beso para llamar la atención y seguir dando de que hablar, ¿será?

eri Mua era comparada con Mona y Karely Ruiz a causa de sus cirugías plásticas, lo cual desató rumores de que entre ellas no se soportaban. Sin embargo, la joven regiomontana que triunfa en OnlyFans salió en su defensa y dejó en claro que no existe alguna rivalidad.

Ahora, Karely y Yeri se presumieron juntas en el backstage de la pasarela de Javier Hernández, lo cual demuestra que ambas se respetan y que todo rumor de rivalidad es inventado por aquellos cibernautas que simplemente no quieren verlas juntas o que disfrutan de las enemistades entre los influencers.

Sobre una posible colaboración para Only Fans, Yeri Mua fue tajante al sentenciar que no está interesada… por el momento, aunque no descartó una sesión de fotos atrevida, pero en bikini, con la modelo de la plataforma para adultos.