¿Dónde están Mario Delgado y Martí Batres?

¿Es la mano de Elba Esther Gordillo?

El bono democrático de la 4T navega en aguas procelosas por causas internas, externas y hasta extranjeras. Esta semana inicia con nuevos escenarios en la política nacional y estatal.

Hay una guerra contra la fuerza política que tiene la Presidencia de México y 23 Estados del país. Domina ambas cámaras del Congreso de la Unión con mayoría calificada y un sinnúmero de municipios y Congresos locales; la derrota del 2018 y el refrendo de 2024 aún no la digieren y han hecho hasta lo imposible por convertirse en oposición, pero carecen de proyecto y banderas políticas.

En bono democrático es fuerte, con aprobación por encima del 70 por ciento y en Estados del sureste, como Quintana Roo, roza el 80 por ciento para Claudia Sheinbaum, quien ha mostrado temple, visión de Estado y fidelidad al proyecto en sus casi cinco meses de gobierno.

Sin embargo, hay fuego interno, que ponen en riesgo ese bono electoral. Tanto por decisiones estratégicas tan incongruentes como pragmáticas, como acarrear demasiada basura política y por quienes desde dentro preferirían tener un gobierno-partido débil o en crisis, para cotizarse mejor.

A esas fuerzas internas no les importa que se hunda el barco, al fin que pueden saltar al siguiente barco que esté en el poder.

MOVIMIENTO MAGISTERIAL

A nivel externo, de pronto apareció un movimiento magisterial de dimensiones aún por evaluar; al margen de su dirigencia formal. ¿Será que no se socializó con la población interesada?

A partir de la inconformidad con la reforma al ISSSTE, saldrán a la luz problemas que se han dejado sin resolver como el estado de las clínicas y los créditos de vivienda impagables, por ejemplo. En caso que haya “mano negra que mece la cuna” sería la típica creación de un problema para ofrecer sus servicios y resolverlo; obviamente, con la contraprestación política y económica correspondiente, según el modelo agotado, pero que sigue vigente.

No basta comunicar desde las mañaneras y dejar toda la carga a la presidenta; hay que bajar al terreno; no a tomarse la foto, sino a informar sobre las reformas con las personas interesadas, beneficiarias o afectadas, escuchar inquietudes y dudas y cerrar el paso a las especulaciones; tampoco dejar todo a la mayoría calificada que tienen en las cámaras. ¿Exceso de confianza?

En cuanto a lo extranjero, existe una sevicia en la oposición para que Estados Unidos invada México y no tienen empacho en afirmar que en México hay un narco gobierno y están a favor de que intervenga Estados Unidos.

Lo más positivo y saludable del momento actual que vive el país, es que hay una sociedad más despierta y sabe distinguir los ataques oportunistas, pero también las incongruencias de quienes dirigen el rumbo del llamado segundo piso de la 4T.

MOVIMIENTO ARTICULADO

Regresando a Quintana Roo, más allá de la legitimidad o no de la marcha magisterial contra la reforma al ISSSTE, es importante afirmar que es un movimiento bastante articulado y que surgió de pronto, con la oposición inicial de sus dirigencias formales, a las que no les quedó otro remedio que apoyar la marcha a reserva de verse rebasadas.

Y no es solo una marcha; hay un plan que no se hace de la noche a la mañana y demuestra que hay fuerzas actuando, en un momento, precisamente, cuando hay una escisión dentro de la 4T, ante el enorme pragmatismo de subir tanta basura corrupta y ante lo delicado de la relación México-Estados unidos.

Por lo pronto este lunes 24 habrá rueda de prensa, el martes 25 reunión con padres y madres del alumnado y el miércoles mega marcha en Chetumal que será multitudinaria.

En esta semana, conforme se proporcione más información sabremos el alcance y la mano que mueve la cuna, en caso de que exista, pero que tiene fuerte olor a Elba Esther Gordillo. Hasta el momento es una mera especulación desde este espacio; no hay otra fuerza similar con tanta capacidad de movilización en el magisterio. Elba Esther está al acecho, como un verdadero animal político que ha esperado con paciencia para entrar en escena.

Por lo pronto dos políticos supuestamente experimentados y comprometidos con la 4T han dejado crecer el problema, como es el titular de la SEP, Mario Delgado y el titular del ISSSTE, Martí Batres, quienes fueron puestos ahí precisamente para hacer el trabajo político que hoy se ve que no han realizado. ¿Dónde están esos dos tiburones, el ex dirigente de Morena y el ex jefe de gobierno de la Cdmx?

¿REFORMAS REGRESIVAS?

Si el movimiento es realmente auténtico –porque legítimo sí lo es en el marco de las libertades de manifestación, y como ya dijimos, por el pésimo estado de los servicios que presta el ISSSTE y créditos de vivienda impagables–, es un fenómeno que debe prender focos rojos porque es contra unas reformas señaladas por ser regresivas; es decir, que eliminan derechos que ya se tenían, cuando la bandera de la 4T es impulsar transformaciones progresivas. Veremos.

MAL HUMOR SOCIAL

En lo que no hay especulación, es que prevalece un humor social adverso, inconforme, ante las incongruencias de las dirigencias nacional y estatales, que se empeñan en dilapidar el bono democrático del que goza el movimiento de la transformación.

No solamente está en el poder, sino que tiene la agenda, las banderas y las causas sociales, mientras que la oposición está prácticamente borrada y busca temas para ejercer como oposición y descarrilar el avance del proyecto de país que se impulsa desde 2018.

Por lo pronto, los vacíos de información ya se están llenando con las exigencias magisteriales; si la ley es progresiva y no regresiva, hay condiciones en el Issste y Fovissste que están para llorar, como son los créditos en vivienda que nunca se terminan de pagar, las clínicas del Issste siguen en condiciones deplorables y en seis años de 4T nunca mejoraron y mucho menos se parecen al sistema de salud de Dinamarca.

Entre malas y “pragmáticas” decisiones y la mala comunicación y operación política de la 4T, las crisis comienzan a surgir y el bono democrático se sigue desgastando; el segundo piso está a prueba y usted tiene la última palabra.