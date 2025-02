Comparte esta Noticia

Signos

Pareciera que las campañas de afiliación al partido de la ‘cuarta transformación’ las está gestionando un clon generacional del gran revolucionario tricolor que fue el Negro Sansores. Muy transparente el estercolero que emerge de la regeneración moral y empapa a Claudia en su segundo piso, por donde hace olas el camión de Andy con el letrero guinda de “no mentir, no robar, no traicionar” pintado por los Yunes, los Monreal, los Murat, los López Hernández, los Rocha Moya, los Villarreal Anaya y otros muchos pintores de brocha gorda que, desde la narcopolítica granate no pocos de ellos, loan el obradorismo que ha obrado ese milagro progresista de la izquierda que es el nuevo México de la soberanía y el bienestar social.

SM