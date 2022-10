El cash o ‘la paja en el ojo ajeno’

Comparte esta Noticia

Signos

Por Salvador Montenegro

Yo soy de los que creen que el Canciller, Marcelo Ebrard, financió, en efecto, con recursos del erario de la Ciudad de México -siendo su Jefe de Gobierno y a través de su entonces secretario de Finanzas, Mario Delgado, hoy dirigente nacional del partido presidencial-, lo que era, en la etapa decisiva de su desarrollo, el Movimiento de Regeneración Nacional, de donde surgirían el partido presidencial y el Presidente de la República, y que a eso deben sus posiciones Ebrard y Delgado, y se deben las aspiraciones sucesorias a también jefe del Estado mexicano, cual derecho propio, del Canciller.

Información, fuentes confiables y versiones creíbles sustentan esa idea particular. Y a partir de dichas certezas, que no dejan de ser relativas e hipotéticas, he publicado y suscrito lo que considero una verdad irrevocable, aun sin tener datos verificables y objetivos.

Lo condenable no es lo especulativo de tales versiones, que inundan la opinión pública. Sino que la denuncia editorial de tal financiamiento ilícito -el libro titulado “El rey del cash”- venga a cuento ahora no como una verdad periodística documentada, sino como lo que más bien parece una venganza pasional.

Porque si su autora, Elena Chávez, y su entonces pareja, César Yáñez, como fervorosos activos y militantes de la primera línea, conocieron y fueron testigos privilegiados del delito en las entrañas mismas del movimiento político y la causa y la candidatura presidencial que se financiaban -en efectivo- desde las arcas del Gobierno de la Ciudad de México, entonces han sido beneficiarios y cómplices de lo que hoy se denuncia de manera tan contundente y absoluta.

De modo que si el delito denunciado es cierto, la pobreza ética y de sustentación informativa y crítica de la denuncia -que la autora refiere como ‘testimonial’- poco lo acredita y, en cambio, acaso identifique otro delito o, cuando menos, un proceder tanto o más inmoral e ilegal que el que censura, en tanto que juez y parte.

SM