Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Antes de su captura del viernes en Guasave, Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, fue detenido y liberado en cuatro ocasiones entre 2011 y 2015, según documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Los arrestos ocurrieron durante los gobiernos federales de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

La primera detención quedó registrada el 4 de mayo de 2011 en Culiacán, durante el sexenio de Calderón. Meza Flores fue señalado por delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Recuperó su libertad poco después, sin que los registros citados precisaran los motivos jurídicos.

El segundo arresto ocurrió el 9 de julio de 2014 en Guasave, ya durante la administración de Peña Nieto, por presunta delincuencia organizada y portación de armamento reservado a las Fuerzas Armadas. De acuerdo con esos documentos, volvió a quedar libre sin recibir una condena.

El 8 de agosto del mismo año fue detenido por tercera ocasión, esta vez en Ahome, por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Tampoco permaneció recluido de manera prolongada.

La cuarta captura se registró el 16 de abril de 2015 en Guasave, por señalamientos similares de competencia federal. Nuevamente recuperó la libertad. Las cuatro detenciones ocurrieron mientras Mario López Valdez gobernaba Sinaloa.

Más de una década después de aquel último arresto, fuerzas federales lo capturaron la noche del 20 de noviembre de 2026 en el norte del estado. La operación contó con apoyo de inteligencia de Estados Unidos, particularmente del Comando Norte, según la información difundida.

Durante el despliegue también fueron detenidos Germán “N”, alias “El Serafín”, señalado como segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como presunto operador financiero.

La intervención estuvo acompañada por enfrentamientos, bloqueos carreteros y quema de vehículos en Guasave, Ahome, Guamúchil y Navolato. La Sedena informó posteriormente que cuatro militares murieron durante las acciones.

Meza Flores figuraba entre los diez fugitivos más buscados del FBI. Las autoridades lo identificaron como dirigente del Cártel de Guasave, también conocido como Los Mazatlecos, una organización que surgió como brazo armado del Cártel de los Beltrán Leyva y después desarrolló una estructura propia en el norte de Sinaloa.

Según información de la Sedena, el grupo también mantenía una alianza con Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa.