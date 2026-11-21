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Signos

Si a Harfuch lo releva la Presidenta como jefe de Seguridad federal, como se rumora -y como se podría deducir desde declaraciones suyas sobre una eventual suplencia en su encargo-, no será ni por ineficiente ni por corrupto. Será por todo lo contrario: Porque en el Gobierno federal se imponen los fueros de la demagogia y de los grupos de poder a los que sirve un soberanismo que parece empeñado en blindar a la delincuencia política asociada al crimen organizado contra la persecución de la Justicia estadounidense, cuyos organismos anticrimen como la DEA y el FBI tienen en Harfuch a un aliado que sí, que es partidario, en efecto, de una alianza binacional estratégica y de alta presencia extranjera en México como única solución contra la industria criminal que domina el país, y que no podría hacerlo sin la complicidad y bajo la impunidad del poder político asociado, como el de esos nacionalistas recalcitrantes de la Regeneración Nacional -muchos de ellos con sus visas suspendidas e impedidos de entrar a Estados Unidos como sospechosos de importantes ilegalidades- que estarían impulsando la renuncia del más alto mando policial.

La especulación política y mediática crítica, y la abiertamente enemiga del oficialismo obradorista, refiere que detrás de la causa de lo que sería el despido de Harfuch estaría un muy influyente grupo de quienes lo acusan como infiel al liderazgo moral del izquierdismo presidencial que representa como jefe máximo Andrés Manuel López Obrador, patriarca fundacional unigénito del partido de los financiamientos socioelectorales del Bienestar, el Morena, y de su gran popularidad, de su éxito electoral, y de la aceptación que como heredera del obradorismo de Estado goza la Presidenta, Claudia Sheinbaum, pese a lo desconocidas que son sus iniciativas propias de gobierno y de gestión política y republicana más allá de sus discursos panfletarios siempre iguales.

Tal narrativa crítica y opositora advierte que ese señalado antimorenismo proyanqui del acusado lo identifica como un perfecto infiltrado de la derecha y de la ultraderecha imperialistas y enemigas del ‘Pueblo humanista’ y defensor de las causas de ‘La transformación’, la que sí representarían patriotas progresistas como Adán Augusto López, Andy López Beltrán, Ricardo Monreal, Miguel Ángel Yunes, Rubén Rocha, Américo Villarreal, Alfredo Ramírez, Marina del Pilar Ávila, Evelyn Salgado, Mara Lezama y demás Gobernadores y representantes populares defensores de la ‘austeridad republicana’ en todas las trincheras representativas del progresismo mexicano donde Harfuch es ese condenable personero del colonialismo que ya debe renunciar, antes de que se aproveche de la sacra popularidad obradorista y de que con el respaldo estadounidense se convierta en ‘corcholata designada’ o en Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, o lo que también se llama vulgarmente Candidato a la Presidencia de la República. Es decir: antes de que el obradorismo se haga el haraquiri con un traidor que pueda investigar y mandar a la cárcel a los jefes mismos de la causa de la regeneración moral acusados de ser socios o cómplices de huachicoleros, de narcos y de unos u otros líderes del crimen organizado que financian candidatos y campañas proselitistas que terminen beneficiando sus negocios como Gobernadores y jefes de Legisladores y Fiscales y funcionarios judiciales y toda suerte de Alcaldes que tanto determinan la vida democrática del México de hoy día. Es decir: que por el bien de todos, primero la soberanía nacional.

SM