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CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora panista Lilly Téllez reconoció al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, por la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa.

Mediante publicaciones en su cuenta de X, la legisladora felicitó a ambos funcionarios por el operativo y expresó sus condolencias a las familias de los cuatro militares que murieron durante el despliegue. También rindió homenaje a los soldados fallecidos, a quienes describió como patriotas.

García Harfuch confirmó el sábado la detención de Meza Flores, quien figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

En la intervención participaron fuerzas especiales del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y organismos de inteligencia de México y Estados Unidos. De acuerdo con la Sedena, integrantes de la organización criminal intentaron impedir la captura de su presunto dirigente y se enfrentaron con los elementos federales.

El balance reportado fue de cuatro militares y siete presuntos agresores muertos, además de ocho personas detenidas, señaladas como integrantes del grupo delictivo.

Entre los arrestados estuvieron Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como presunto segundo al mando de la organización, y José “N”, señalado como su operador financiero.