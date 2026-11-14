El efecto chachalaca

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Signos

Los enredos tras el exhibicionismo de la corrupción de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral, o los alegatos sobre las más recientes declaraciones de Vicente Fox en torno al presunto fraude electoral de los panistas hace veinte años, o los anuncios presidenciales para actualizar y esclarecer el contenido de los expedientes de la tragedia financiera del Fobaproa durante la Presidencia de Ernesto Zedillo destapan cloacas que destapan, a su vez, las debilidades políticas extremas del morenismo claudista presidencial.

Claro, ‘se les viene el mundo encima’, a la Presidenta de la República y a la de su partido, sobre todo, enfrentando a quienes convierten sus pifias en acusaciones en su contra y en causa crítica propia.

Porque como dice el Presidente Nacional del PRI, “Alito” (Alejandro Moreno Cárdenas), indaguemos, también, ya que nos metimos en esto tras la iniciativa presidencial, si el crimen organizado no se movilizó en las elecciones del 2018 y del 2024 que los hicieron Presidentes de la República a usted, Claudia Sheinbaum, y a Andrés Manuel López Obrador, quien la nombró como su candidata o ‘corcholata’ elegida para sucederlo. (E indaguemos al ahora también izquierdista Manuel Bartlett, dirían otras voces, y su papel, como Secretario de Gobernación, en los comicios que hicieron Presidente a su entonces correligionario priista neoliberal, Carlos Salinas, o en el asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena, a manos del ‘narco’ Rafael Caro Quintero.)

O como consta en la realidad y la información de sobra conocida sobre los tantos y tantos morenistas e izquierdistas célebres de ahora que, como priistas y panistas de la derecha y la ultraderecha de entonces, suscribieron de mil amores la iniciativa del Fobaproa.

O como tras las exaltaciones de López Obrador sobre su pulcritud ética y su aptitud técnica, el obradorismo morenista de la Regeneración Nacional y la renovación moral de la sociedad se volcó en torno del nombramiento de Taddei al frente del INE.

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Tal es uno de los graves problemas de no saber ‘cerrar el pico’ ni usarlo como se debe -sobre todo para remontar tropiezos y situaciones críticas si ha sido inevitable padecerlos o caer en ellas-, cuando en la política, sobre todo, esa es una virtud primaria y esencial y natural, y no tenerla cuando se vive de ella es embarcarse, por ignorancia o cretinismo, en un negocio fallido.

SM