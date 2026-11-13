Pasado y presente de la vida en el país y en Palacio Nacional (breve recuento ‘a ojo de buen cubero’)

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Signos

Según revela la información de ‘Las mañaneras’ y de las actividades políticas y mediáticas de la cúpula del partido presidencial, el de la Regeneración Nacional, el pasado histórico y sus actores favoritos, de Hernán Cortés a Felipe Calderón -pasando por Ernesto Zedillo y Genaro García Luna-, es en lo que más ocupa, la Presidenta de la República, la mayoría de su tiempo, sus energías, su sabiduría científica y académica, su capacidad informativa, y todos sus empeños al frente del Gobierno y el Estado mexicanos.

(Porque la ‘memoria histórica’, la de los más reprobables episodios y la de los más gloriosos, no debe perderse, dice. Y ella decide reincidir en sus particulares referentes de valor, aunque redundando de manera selectiva y con incontables e incontenibles lugares comunes en no más de tres o cuatro personajes y sucesos convenientes para su gobernanza y su discurso ideológico, y olvidando otros, por tan iguales o más condenables que sean dentro de un panorama pedagógico más equilibrado y objetivo de la reconstrucción histórica.)

Mientras, los Gobernadores se ocupan, por su parte, de hacer negocios, con sus respectivas competencias y aptitudes propias, en un presente donde cada vez más, y como no podría ser de otra manera, ‘hace su agosto’, por tanto, toda la comunidad de la delincuencia política, republicana y soberana -sobre la ignorancia absoluta de las grandes mayorías populares, ‘el pueblo’ tan vitoreado en ‘Las mañaneras’ y tan ignorante de sus derechos de ley, empezando por lo que deben informarle con entera claridad y puntualidad sus representantes políticos y sus autoridades, más allá del propagandismo matraquero de sus informes oficiales a cuyas concentraciones electoreras lo acarrean con frituras y mendicidades-; todas sus congregaciones y activistas de la izquierda y de la derecha, de la regeneración moral de verdes y guindas morenistas, de toda suerte de oportunistas y vividores sin excepciones del poder público y, claro está, de todos los políticos y sus legiones de panegiristas y gacetilleros pagados con el erario, y de todos los extorsionadores y sicarios del, por eso mismo también más invencible e impune, crimen organizado.

Fin del comunicado.

SM