Ventas inmobiliarias pierden ritmo en Cancún y el sector prioriza vender las propiedades disponibles

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La desaceleración de las ventas inmobiliarias dejó tres proyectos detenidos y llevó al sector en Cancún a priorizar la comercialización de las propiedades disponibles antes de impulsar nuevas construcciones. Dafnee Fuentes Trujillo, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), informó que el mercado cuenta con alrededor de 200 desarrollos terminados o en construcción.

Entrevistada durante el foro «Negocios Cara a Cara», dedicado a la profesionalización del sector, Fuentes Trujillo dijo que 2026 comenzó con buenas expectativas, pero el ritmo de ventas perdió fuerza a lo largo del año. Entre los factores que, a su juicio, afectaron al destino mencionó el panorama internacional, la menor disponibilidad de asientos de avión, el Mundial de Futbol y la llegada de sargazo.

La baja no fue igual en todos los segmentos. Según la dirigente, los compradores nacionales mantuvieron las operaciones de vivienda residencial y de interés social. En cambio, la actividad de los compradores internacionales disminuyó y parte de la oferta inmobiliaria tardó más de lo previsto en venderse.

Fuentes Trujillo señaló que los tres proyectos detenidos se terminarían, aunque no precisó cuándo se reanudarían los trabajos. Dijo que el sector espera un repunte en los últimos dos meses de 2026 y confía en que se mantenga durante el primer semestre de 2027. Por ahora, añadió, en Cancún no se contemplan nuevos desarrollos: la prioridad es vender las unidades que ya están en el mercado.

Por separado, la presidenta de la AMPI estimó que en Quintana Roo se han hecho públicos alrededor de siete casos de desarrollos irregulares que las autoridades frenaron para prevenir posibles fraudes. Explicó que la asociación cuenta con un comité que revisa proyectos para evitar que se comercialicen propiedades que representen un riesgo para los compradores.