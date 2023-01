El PES desconoce a Cuauhtémoc Blanco por “traidor”

Comparte esta Noticia

CUÉRNAVACA.- Hugo Eric Flores Cervantes, presidente del Partido Encuentro Social (PES) en Morelos, anunció la ruptura con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, a quien desconoció por no coincidir con los ideales del PES y por considerarlo un traidor.

Cervantes responsabilizó al gobernador de Morelos si algo le pasa a él, a su familia, a ex colaboradores y equipo de trabajo del PES.

Asimismo, señaló que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos (TEEM) y la Sala Regional del Tribunal Federal le dieron la razón reconociendo su dirigencia.

Recientemente, el exfutbolista confirmó sus intenciones de participar en las próximas elecciones federales del 2024, luego de responder al cuestionamiento de medios locales.

Desde Cuernavaca, el exdelantero del club América dijo que pedirá autorización para contender por un puesto de elección popular pero que aún no puede revelar qué posición buscaría.

“No te puedo decir ahorita, más adelante se los manifestaré, pero ahorita no se los diré…. pero yo no me caso, yo no soy como esos políticos que se casan por un hueso, si se da qué bueno y si no me regreso al fútbol”, dijo.

