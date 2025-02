El Plan Colombia mexicano

Comparte esta Noticia

Signos

Pero, bueno, después de todo, el intervencionismo ‘americano’ con fines de exterminio del ‘narco’ mexicano parece ahora mucho más benigno y servicial ante lo que parecían abiertas y francas amenazas intervencionistas vociferadas por Trump, primero, desde sus tiempos de candidato y Presidente electo, y luego por su jefe del Pentágono, Pete Hegseth, y que no descartaban incursiones armadas unilaterales o sin la comparecencia ni la autorización del Gobierno de México. Ya el responsable de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ha declarado que no, que el combate al narcoterror mexicano privilegiará la garantía de la cooperación y las iniciativas conjuntas y de pleno acuerdo y convergencia con la autoridad nacional mexicana. Que privarán la colaboración informativa y las estrategias operacionales y logísticas compartidas y aceptadas por México. Un Plan Colombia mexicano, pues. Podrán todo, pero de manera convenida y concertada. Y el soberanismo seguirá sirviendo para lo que sirve. Para la propaganda y la retórica nacionalista. Nada mal. Que diga Claudia cuanto quiera por la defensa invencible del intocable Estado nacional. Pero que no ponga objeciones, como hizo Andrés Manuel, a cuanto pueda servir para acabar con el narcoterror. Muy bien: primero con el combate al narcotráfico, que es lo que importa a Washington y a Trump. Pero de manera complementaria atacando el crimen político, o la narcopolitica y los narcoGobiernos, que tanto estimulan al crimen organizado y sus negocios alternos al narcotráfico (extorsión, control de autoridades locales, usurpación de funciones públicas, financiamiento electoral, asociaciones empresariales forzadas, robo inmobiliario, trata y prostitución, narcomenudeo, etcétera) y que tanto se mimetizan y se amparan como parte de la causa moralizadora y del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, al que pertenecen la gran mayoría de narcogobernantes estatales y municipales del país.

