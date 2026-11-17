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La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

Eugenio Segura será el próximo gobernador de Quintana Roo de 2027 a 2033; el proceso electoral será un simple protocolo; pan comido. El tema que sigue será el acuerdo entre tres fuerzas para gobernar como una sola.

La tan insistente petición de “unidad” hacia abajo a la militancia morenista, en realidad es la que estará en juego arriba, a partir de ya, desde la actual definición de las posiciones políticas que se están repartiendo en estos momentos, así como durante el ejercicio de poder.

Será interesante observar cómo los acuerdos cupulares que se mantienen hasta ahora en un contexto de dos fuerzas, representadas por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y Jorge Emilio González/Manuel Velasco Coello, se recompone ahora con la llegada al poder Ejecutivo de un tercer factor: Eugenio Segura, quien gobernará respaldado –y acotado al mismo tiempo en alguna medida–, por las fuerzas que lo llevaron al poder y a las que necesariamente deberá guardar lealtad, valor supremo en la política; tan fuerte y tan frágil, como la condición humana.

Los intereses actuales y futuros serán el catalizador y amalgama para el proyecto que apuntan ahora a la presidencia de la República. Los intereses pesan más que la lealtad, a favor o en contra. Serán seis años de gobierno estatal en Quintana Roo bajo un acuerdo tripartita que se sostendrá en los próximos seis años entre tres fuerzas político-económicas. Pero tendrá una gran ventaja adicional el tripartito que viene.

Hay un combustible vital que favorece este proyecto hacia 2030, que será la carrera hacia el control del Palacio Nacional en la próxima sucesión presidencial, en la que Jorge Emilio y Manuel Velasco emprenden desde ahora el proyecto en marcha para hacerse de la Presidencia bajo los colores guinda, siguiendo el modelo Quintana Roo que les ha resultado un éxito político, hasta ahora.

En este plan rector, el poder “bisagra” verde construye desde ahora la candidatura de Omar García Harfuch –el “Pedro Infante de la política” según lo definió el propio Velasco– quien podría llegar a la final o simplemente ser un señuelo para quemarlo y que Manuel Velasco Coello llegue a la final como el verdadero candidato de la 4T para suceder a Claudia Sheinbaum, quien ya demostró que el beso de mano a Velasco en la ceremonia de su toma de posesión en la Cámara de Diputados el 1° de octubre de 2024, fue un mensaje que se está cumpliendo.

EL FACTOR AMLO

Además, Manuel Velasco cuenta con la “bendición” desde la finca de Palenque, ya que Andrés Manuel López Obrador ha sido un aspiracionista de las familias poderosas de Chiapas.

De ellas recibió una vital protección en tiempos de persecución; en especial de los poderosos abuelos, Manuel Velasco Suárez y Fernando Coello Pedrero, en aquellos años de los noventa, cuando AMLO era perseguido, sobre todo después del fraude en Tabasco de 1994 y la toma de pozos petroleros, cuando le abrieron órdenes de aprehensión, por lo que estuvo desplazándose entre Tabasco y Chiapas; incluso circula la especie sin confirmar que estuvo resguardado en los extensos ranchos de esos abuelos de Manuel Velasco en la selva y montaña chiapanecas. A Fernando Coello Pedrero AMLO lo llamó en varias ocasiones como su “asesor honorífico”.

Así las cosas, Quintana Roo no es un fin, sino un medio; pieza importante y modelo a seguir del proyecto verde con camisa guinda hacia la Presidencia.

Esto es y será factor fundamental para mantener sólida la alianza tripartita en lo local, quieran o no los morenos “fundadores” cuya curva de aprendizaje se quedará en eso, en una simple curva, porque el poder ya lo tienen otros. Así que la unidad abajo es lo de menos. Este tema no se agota, apenas empieza. Usted tiene la última palabra.