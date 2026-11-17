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CHETUMAL.– Los productores agrícolas de Quintana Roo podrán obtener un subsidio de hasta 95 por ciento en el consumo de electricidad que utilizan para bombear y rebombear agua de riego. El plazo para inscribirse o renovar el apoyo del Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA) 2027 comenzó el 3 de noviembre y concluirá el 18 de diciembre de 2026.

Enrique Morales Pardo, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Quintana Roo, y Erika Ramírez Méndez, directora local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentaron el programa en las oficinas de Agricultura. Explicaron que el apoyo busca reducir los costos de producción de quienes utilizan equipos eléctricos para llevar agua a sus cultivos.

Los agricultores que completen el trámite a más tardar el 18 de diciembre y cumplan los requisitos podrán recibir el subsidio desde el 1 de enero de 2027. Quienes se incorporen después del plazo también podrán acceder al programa, pero el beneficio se aplicará a partir de la fecha en que realicen el trámite, sin efectos retroactivos.

Los productores inscritos en el padrón de 2026 podrán quedar registrados automáticamente para 2027 si tienen el expediente completo y actualizado y Agricultura valida sus documentos. También podrán solicitar la reinscripción quienes tengan vencido su título de concesión de aguas nacionales, siempre que hayan pedido la prórroga a tiempo y esta siga pendiente de resolución.

Para las solicitudes de primera vez, las autoridades señalaron que pueden requerirse identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y documentos que acrediten la propiedad o posesión del predio. También pueden solicitar el recibo de luz, los datos del equipo de bombeo y la documentación que demuestre que el agua se utiliza para actividades agrícolas. Los requisitos varían según la situación de cada productor, por lo que se recomendó verificarlos en ventanilla.

La Sader, la Conagua y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) coordinan la inscripción, la validación de expedientes y la aplicación del subsidio. El trámite es personal y gratuito, sin necesidad de contratar gestores. Para recibir orientación, los productores pueden acudir a las oficinas de Agricultura o llamar al 079, Centro de Contacto del Gobierno de México.