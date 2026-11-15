Muere Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El jefe de jefes’

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GUADALAJARA.- Miguel Ángel Félix Gallardo, cofundador del extinto Cártel de Guadalajara y conocido como «El Jefe de Jefes», murió a los 80 años en el hospital Country 2000 de Guadalajara. El viernes fue trasladado de urgencia desde el penal de Puente Grande tras presentar bajos niveles de oxigenación. En el hospital era atendido por complicaciones respiratorias.

Félix Gallardo nació en Culiacán, Sinaloa, en 1946. Estudió Comercio, pero dejó la carrera para ingresar a la Policía Judicial Estatal. Después trabajó como guardaespaldas del entonces gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, quien fue padrino de su boda con María Elvira Murillo.

Tras dejar la corporación policial, se incorporó a la organización de Pedro Avilés Pérez, conocido como «El León de la Sierra», uno de los pioneros del tráfico de drogas desde el noroeste de México hacia Estados Unidos. En la década de 1970 se trasladó a Guadalajara, donde consolidó una organización criminal junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias «Don Neto».

El Cártel de Guadalajara se convirtió en una de las primeras grandes organizaciones del narcotráfico mexicano. Estableció vínculos con traficantes de Estados Unidos y Colombia, entre ellos Pablo Escobar, líder del Cártel de Medellín, y participó en el traslado de cocaína hacia territorio estadounidense. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid, el grupo consolidó su control sobre rutas del Pacífico mexicano.

El secuestro, la tortura y el asesinato en febrero de 1985 de Enrique «Kiki» Camarena Salazar, agente encubierto de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), provocaron que Washington presionara al gobierno mexicano para detener a los responsables. Caro Quintero fue capturado ese mismo año, mientras que Félix Gallardo permaneció prófugo hasta su detención en Guadalajara en 1989.

Félix Gallardo fue condenado a 37 años de prisión por el asesinato de Camarena. Posteriormente recibió otra sentencia de 40 años por delitos relacionados con el narcotráfico, el acopio de armas y el cohecho. Ambas condenas sumaron 77 años.

Tras la fragmentación del Cártel de Guadalajara, otras organizaciones criminales ganaron terreno. Entre las figuras vinculadas con aquella estructura estuvieron Joaquín «El Chapo» Guzmán e Ismael «El Mayo» Zambada, quienes posteriormente encabezaron el Cártel de Sinaloa. La trayectoria de Félix Gallardo también fue retratada en series y otras producciones sobre el narcotráfico mexicano.