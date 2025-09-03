Emiten decreto que prohíbe 35 moléculas de plaguicidas altamente peligrosos

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- En conferencia de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, anunció la emisión de un decreto que prohíbe la importación, producción, comercialización y uso de 35 moléculas de plaguicidas consideradas altamente peligrosas, cumpliendo así con un compromiso clave en materia de salud pública y protección ambiental.

“Prohíbe la importación, la producción, la comercialización, el uso de 35 moléculas de plaguicidas altamente peligrosos”, afirmó el secretario Berdegué, quien destacó que estas sustancias han causado daños significativos a la salud humana y a los ecosistemas.

Entre las moléculas prohibidas se encuentran ingredientes activos como Aldicarb (utilizado en cítricos y caña de azúcar), Carbofurán (aplicado en café, cítricos, aguacate y algodón), Endosulfán (empleado en cultivos como maíz, algodón y frutales) y DDT, este último en desuso en la mayoría de los países pero que, según Berdegué, “desde los 70 se prohibió en todo el mundo y en México se prohibió la importación pero no el uso; quién sabe cómo fue eso posible”.

Daños a la salud y al ambiente

Estas sustancias han sido asociadas con serios daños a la salud, incluyendo efectos cancerígenos, afectaciones al sistema nervioso central, cambios en el ADN e interferencia con el sistema hormonal.

Asimismo, representan un alto riesgo para el medio ambiente: son altamente tóxicas para abejas y otros polinizadores, persisten en cuerpos de agua afectando a peces y fauna acuática, contaminan el suelo de forma persistente y son extremadamente tóxicas para las aves.

Las 35 moléculas prohibidas forman parte de comercios internacionales suscritos por México, cuentan con equilibrio en el mercado actual y están prohibidas en varios países del mundo.

Estrategia por etapas

La implementación de la prohibición se llevará a cabo de manera gradual según la siguiente estrategia:

2025: Sustitución de moléculas obsoletas por alternativas menos tóxicas, eficaces y accesibles.

2026: Primera etapa de prohibición de plaguicidas altamente tóxicos.

2027: Segunda etapa de prohibición.

2028: Tercera etapa de prohibición.

2029-2030: Diseño del sistema de venta controlada de moléculas que no tengan sustituto.

Este decreto representa un avance significativo en la política ambiental y de salud de México, alineándose con estándares internacionales y reforzando la protección tanto de la población como de los recursos naturales.