Empresarios de Cozumel piden a Aduanas frenar cobros arbitrarios por equipos utilizados por turistas y buzos

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COZUMEL.- Organismos empresariales de Cozumel solicitaron a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) establecer criterios claros para el ingreso de equipos fotográficos, deportivos y náuticos utilizados por turistas, luego de que en las últimas semanas recibieran tres nuevas quejas por cobros de aranceles.

Representantes de Coparmex, Fetur Quintana Roo, Amexme, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Canaco sostuvieron una reunión con el subdirector de la ANAM en Quintana Roo, ante quien plantearon la necesidad de evitar interpretaciones distintas de las disposiciones aduaneras que puedan generar malas experiencias entre los visitantes.

Alejandro Gutiérrez Sánchez, presidente de Coparmex Cozumel; Ricardo Segovia Gil, dirigente local de Fetur Quintana Roo; Beatriz Sandoval, presidenta de Amexme Cozumel; Carmen Joaquín Hernández, presidenta del CCE Cozumel, y Eduardo Rivas, presidente de Canaco Cozumel, expusieron conjuntamente las preocupaciones del sector.

Los empresarios señalaron que las características turísticas de la isla requieren especial claridad en la aplicación de las disposiciones, debido a que Cozumel recibe visitantes que transportan cámaras, equipos de buceo, bicicletas y otros artículos para participar en competencias deportivas o realizar actividades recreativas.

Las inconformidades comenzaron meses atrás, cuando turistas denunciaron en redes sociales cobros por introducir determinados equipos, incluso en algunos casos por artículos que, según los afectados, habían sido adquiridos previamente en México.

Ante esas quejas, la Asociación de Hoteles solicitó la intervención de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur), lo que derivó en una primera reunión con autoridades aduaneras y en una “tregua” que, de acuerdo con los empresarios, se mantuvo hasta septiembre.

Sin embargo, el sector reportó recientemente tres nuevos casos relacionados con cobros por el ingreso de equipo fotográfico, situación que motivó el nuevo encuentro.

Carmen Joaquín explicó que durante la reunión se aclaró que cada viajero puede ingresar dos equipos fotográficos, además de accesorios, aunque reconoció que todavía existen dudas sobre cuáles elementos entran en esta última categoría. También se permite el ingreso de dos equipos deportivos personales, siempre que puedan ser transportados por el propio pasajero, lo que incluye bicicletas utilizadas por participantes de triatlones.

Uno de los objetivos planteados es elaborar un catálogo sencillo de los artículos sujetos al pago de contribuciones, en lugar de intentar enumerar todos aquellos que pueden ingresar libremente. Con esa información se pretende preparar un documento para distribuir entre operadores turísticos y visitantes.

El sector busca contar con el material antes del DEMA Show, encuentro especializado en la industria del buceo que se realizará en noviembre en Nueva Orleans y que representa un importante escaparate para la promoción de Cozumel entre este segmento de viajeros.

Los empresarios también consideraron necesario informar a los visitantes sobre la conveniencia de realizar declaraciones individuales ante Aduanas. Explicaron que han registrado casos de grupos que presentan un solo formulario para declarar seis o más equipos, lo que puede provocar el cobro de contribuciones por aquellos que excedan el número permitido para una sola persona.

Otro de los acuerdos fue reforzar la capacitación del personal aduanero que atiende a los viajeros. Los representantes empresariales señalaron que la rotación de agentes entre diferentes ciudades puede ocasionar desconocimiento sobre equipos de uso habitual entre buzos y turistas que llegan a Cozumel.

“Que expertos en buceo puedan mostrarles su equipo, porque a veces no saben qué es un chaleco, por la rotación de personal”, explicó Gutiérrez Sánchez.

Los organismos empresariales también establecieron una línea directa de comunicación con el subdirector de Aduanas para reportar inconformidades y buscar su atención inmediata o posterior. Incluso se planteó revisar casos en los que pudiera proceder la devolución de alguna contribución cobrada.

Paralelamente, representantes del sector náutico acudieron a Cancún para dialogar con personal aduanero del aeropuerto, debido a que una parte importante de los visitantes de Cozumel ingresa al país a través de esa terminal.

Los empresarios trabajan además con la Sedetur en un documento técnico que explique las características y necesidades específicas del turismo de buceo para presentarlo ante las autoridades aduaneras.

“Hay que evitar experiencias negativas. Hay otros destinos que se frotan las manos al ver esta situación”, señaló Eduardo Rivas.