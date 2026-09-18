Aeropuerto de Cancún registró el martes sólo 286 operaciones; es su nivel más bajo en dos décadas

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CANCÚN.- El Aeropuerto Internacional de Cancún registró este martes apenas 286 operaciones aéreas, una de sus jornadas de menor actividad de las últimas dos décadas fuera de periodos extraordinarios como la pandemia o las afectaciones provocadas por huracanes.

La cifra refleja una reducción considerable frente a los niveles alcanzados durante los periodos de mayor movimiento de la terminal, cuando ha superado las 700 operaciones entre llegadas y salidas en un solo día.

Uno de los puntos máximos ocurrió el 17 de diciembre de 2022, cuando el aeropuerto reportó 719 operaciones programadas, entonces una cifra récord, con predominio de vuelos internacionales.

Frente a ese registro, las 286 operaciones contabilizadas este martes representan menos de la mitad de aquella jornada y se producen en un contexto de disminución en el movimiento de pasajeros durante 2026.

Entre enero y agosto, la terminal acumuló 19.2 millones de pasajeros, frente a los 20.4 millones registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa una reducción de aproximadamente 5.7 por ciento y una pérdida cercana a 1.2 millones de viajeros.

La mayor contracción se concentra en el mercado internacional. Durante agosto, el aeropuerto movilizó 1.19 millones de pasajeros internacionales, frente a 1.40 millones del mismo mes del año pasado, una caída de 15 por ciento.

Al incorporar el mercado nacional, el movimiento total de agosto alcanzó poco más de 2.1 millones de pasajeros, contra 2.32 millones registrados en agosto de 2025, equivalente a una disminución de alrededor de 9.3 por ciento.

La reducción de operaciones registrada este martes se suma así a la caída acumulada en el flujo de viajeros durante los primeros ocho meses del año, particularmente entre los pasajeros procedentes del extranjero.

Ambos indicadores muestran una menor actividad en la principal terminal aérea del Caribe mexicano durante 2026, después de los elevados niveles de operaciones y pasajeros alcanzados en años anteriores.