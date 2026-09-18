Sheinbaum confirma encuentro con Maru Campos tras diferencias por investigación sobre agentes de la CIA

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GUANAJUATO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que este sábado 19 de septiembre se encontrará con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, en el aeropuerto de Ciudad Juárez, aunque las reuniones de trabajo solicitadas por la mandataria estatal serán atendidas posteriormente por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El encuentro se producirá después de las diferencias que ambas mandatarias han mantenido por la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con la participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas realizado en Chihuahua. Sheinbaum ha precisado anteriormente que Campos no está imputada y que fue llamada a entrevista como parte de las indagatorias.

Campos envió un oficio a la Presidencia en el que solicitó aprovechar la visita de Sheinbaum a Ciudad Juárez para sostener diferentes encuentros de trabajo, entre ellos uno relacionado con seguridad.

Sheinbaum explicó que su agenda en Chihuahua estará concentrada en el evento correspondiente a su gira de rendición de cuentas y posteriormente viajará a Baja California, por lo que pidió a Rosa Icela Rodríguez atender los asuntos planteados por la gobernadora.

“Ella me envió un oficio solicitando una serie de reuniones, aprovechando mi visita”, explicó la presidenta, quien agregó que Gobernación sostendrá posteriormente encuentros con Campos en la Ciudad de México.

La mandataria federal indicó que sí saludará a la gobernadora a su llegada al aeropuerto de Ciudad Juárez, pero Campos no necesariamente participará en el acto público que encabezará posteriormente.

Sheinbaum señaló que algunos gobernadores han optado por no acudir a sus eventos ante la posibilidad de que su presencia sea utilizada políticamente o sean recibidos con abucheos, particularmente ante la cercanía del proceso electoral. Aseguró que respeta esa decisión y que ello no impide mantener la coordinación entre los gobiernos federal y estatales.

Como contraste, recordó que las gobernadoras de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, ambas de oposición, sí la acompañaron durante las actividades correspondientes a sus estados.

Sobre Chihuahua, Sheinbaum reconoció que mantiene diferencias “muy importantes” con Campos relacionadas con el caso de los agentes estadounidenses y la investigación abierta por la FGR.

Sin embargo, sostuvo que esas diferencias no impedirán el contacto institucional entre ambas administraciones.

“Eso no quiere decir que no nos veamos. Entonces, nos vamos a ver en el aeropuerto, ahí donde vamos a llegar y después me dirigiré al evento”, afirmó.