Sheinbaum niega que exsecretario de Marina esté oculto y afirma que FGR no lo investiga por huachicol fiscal

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán “no está escondido” y que no existe una carpeta de investigación en su contra por el caso de presunto contrabando de combustibles en el que están involucrados sus sobrinos políticos, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

Durante su conferencia matutina de este 18 de septiembre, la mandataria señaló que la información le fue confirmada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y explicó que existe una solicitud de la defensa de uno de los detenidos para que el almirante en retiro comparezca a declarar.

“Tiene una solicitud de parte de la defensa de una de las personas detenidas para que sea llamado a declarar y la Fiscalía está viendo esta circunstancia”, indicó Sheinbaum.

La petición para llamar a Ojeda Durán como testigo fue planteada por la defensa de los hermanos Farías Laguna, que busca interrogar al exsecretario sobre lo que conocía de las presuntas irregularidades investigadas y las acciones que tomó al respecto.

Sheinbaum sostuvo que esta solicitud no significa que el exfuncionario sea investigado penalmente y descartó versiones de que se encuentre oculto o se haya negado a comparecer.

“Ni está escondido ni absolutamente nada, me lo ratificó la Fiscal General de la República, y no tiene un delito en su contra”, afirmó.

La presidenta agregó que Ojeda Durán se encuentra retirado de la Secretaría de Marina y negó que actualmente permanezca como asesor de seguridad del Gobierno federal. También confirmó que percibe aproximadamente 150 mil pesos mensuales como almirante en retiro.

Explicó que los haberes de retiro de los integrantes de las Fuerzas Armadas dependen del grado alcanzado durante su trayectoria militar o naval y están sujetos a las disposiciones correspondientes de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

El nombre de Ojeda Durán aparece en documentos relacionados con la investigación contra sus sobrinos, pero la información conocida hasta ahora no le atribuye la calidad de imputado. La propia FGR informó previamente que fue el entonces secretario de Marina quien en 2024 denunció ante la Fiscalía posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval, lo que dio origen a investigaciones sobre una red de contrabando de combustibles.

Sheinbaum insistió en que corresponderá a las autoridades determinar la forma en que deberá atenderse la solicitud para que declare dentro del proceso.

“No hay ninguna carpeta de investigación contra el almirante Ojeda. Está llamado a declarar en un juicio y ya determinará él si declara, no declara, cómo declara y ya determinará la Fiscalía, el Poder Judicial, cómo atiende este tema”, señaló.

La mandataria reiteró que, de acuerdo con la información proporcionada por la FGR, el exsecretario de Marina no se encuentra prófugo ni se ha negado a comparecer, sino que la petición para obtener su declaración forma parte del procedimiento relacionado con el caso de los hermanos Farías Laguna.