Transportistas protestan en Chetumal y piden aclarar convenios de acarreo para el Parque Industrial

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Foto de archivo

CHETUMAL.- Transportistas de carga se manifestaron en las inmediaciones de la prolongación de la avenida Álvaro Obregón, en Chetumal, para exigir seguridad en las carreteras y, principalmente, claridad sobre los convenios con otras organizaciones para trasladar materiales destinados a la construcción del Parque Industrial.

La protesta ocurrió después de otra movilización frente al Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), donde solicitaron esclarecer un altercado en Huay-Pix en el que, según denunciaron, el dirigente de Caja Roja, Antonio González Notario, fue víctima de un intento de homicidio.

De acuerdo con esa versión, un integrante de la CROM intentó arrollarlo frente al acceso al Parque Industrial, cuando el líder sindical buscaba impedir la entrada al terreno, y lo arrastró varios metros.

Por estos hechos se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), registrada en la carpeta FGE/QROO/CHE/DCVSP/10/20/2026. Corresponderá a la autoridad investigadora esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades.

Además de pedir que avance la investigación, los transportistas plantearán ante el Imoveqroo la suspensión o cancelación de la concesión y la licencia de servicio público de la persona señalada por la presunta agresión.