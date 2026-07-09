Empresarios de Mahahual rechazan usar fideicomiso de cruceristas para obras en Chetumal

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MAHAHUAL.- Empresarios y habitantes de Mahahual expresaron su desacuerdo con la posibilidad de destinar recursos del Fideicomiso de Cruceristas al proyecto Barrio Mágico de Chetumal, al considerar que ese fondo debe utilizarse exclusivamente en los destinos donde arriban los pasajeros de cruceros.

El presidente de la Coparmex en Mahahual, Gerardo Pérez Zafra, señaló que el sector respalda cualquier iniciativa orientada a impulsar el desarrollo económico de la capital del estado; sin embargo, sostuvo que ese tipo de proyectos debe financiarse mediante otras fuentes y no con un fideicomiso creado para atender necesidades derivadas de la actividad de cruceros en Mahahual y Cozumel.

A través de una carta pública difundida este miércoles, representantes del sector turístico recordaron que en noviembre de 2023 la gobernadora Mara Lezama envió al Congreso del Estado una iniciativa para reformar el artículo 51 de la Ley de Derechos de Quintana Roo, con la que se fortaleció el esquema de cobro a los turistas que llegan al estado a bordo de cruceros.

Indicaron que, de acuerdo con la exposición de motivos de esa reforma, los recursos obtenidos mediante ese gravamen tienen como finalidad atender la creciente demanda de infraestructura turística, reforzar la seguridad en los destinos receptores y constituir un fondo para la atención de desastres naturales que permita rehabilitar infraestructura dañada.

Los empresarios consideraron que ese planteamiento establece con claridad que los recursos deben invertirse en los lugares donde efectivamente desembarcan y transitan los cruceristas, condición que, afirmaron, no se cumple en el caso de Chetumal.

Explicaron que, mientras en Cozumel prácticamente toda la isla forma parte de la experiencia turística de quienes llegan en crucero, en Mahahual existe la posibilidad de interpretar que el fideicomiso puede destinarse a proyectos ubicados fuera de la ruta habitual de esos visitantes, como el Barrio Mágico de Chetumal.

A su juicio, esa interpretación carece de sustento jurídico y operativo, ya que los pasajeros que desembarcan en Mahahual no incluyen a la capital del estado dentro de sus recorridos, principalmente por la distancia que existe entre ambos destinos.

Pérez Zafra sostuvo que, para justificar el uso de estos recursos en Chetumal, primero tendría que demostrarse que el flujo de cruceristas genera una demanda de infraestructura en esa ciudad, situación que actualmente no ocurre.

Asimismo, señaló que debe respetarse el principio de origen y destino del derecho que pagan los turistas extranjeros, de manera que los recursos recaudados se traduzcan en infraestructura y servicios que beneficien directamente a quienes realizan esa contribución.

Los empresarios afirmaron que Mahahual continúa sin recibir beneficios del fideicomiso, pese a ser uno de los principales puertos de cruceros del país. Indicaron que durante años el sector privado ha destinado recursos propios para mejorar instalaciones, conservar las playas, fortalecer los servicios turísticos y elevar la calidad de la atención a los visitantes, sin que hasta ahora se hayan canalizado recursos del fondo para infraestructura, seguridad o servicios públicos.

También advirtieron que destinar el fideicomiso a proyectos ajenos a la actividad de cruceros podría derivar en impugnaciones legales, al no existir una relación directa entre el cobro realizado a los turistas y los beneficios que reciben.

Como antecedente, recordaron el caso de Puerto Vallarta, donde el cobro aplicado a cruceristas extranjeros fue declarado inconstitucional bajo criterios relacionados con la falta de correspondencia entre el tributo y los servicios proporcionados.

Finalmente, solicitaron que cualquier decisión sobre la aplicación de estos recursos priorice las necesidades de los destinos que los generan y respete el objetivo para el que fueron creados.