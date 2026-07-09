Impulsan empresarios estrategia para que turistas de Belice permanezcan en Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Aunque el flujo de visitantes provenientes de Belice hacia Quintana Roo se mantiene constante, la mayoría ya no permanece en Chetumal y utiliza la capital del estado únicamente como punto de paso antes de continuar su viaje hacia destinos como Bacalar o Yucatán.

Así lo informó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Chetumal-Tulum, Adrienne Villanueva, quien señaló que esta situación limita la derrama económica para el sector turístico y hotelero de la ciudad.

La dirigente empresarial explicó que uno de los principales objetivos es identificar las razones por las que los turistas prefieren trasladarse a otros destinos, por lo que se pondrá en marcha una encuesta para conocer sus hábitos de consumo, intereses y expectativas.

Este ejercicio se realizará de manera coordinada con el Ayuntamiento de Othón P. Blanco mediante módulos de atención e información turística que serán instalados en puntos estratégicos de Chetumal.

Villanueva agregó que representantes del sector empresarial y autoridades mantienen mesas de trabajo con organismos de ambos países, así como con la Belize Tourism Association, con el propósito de diseñar nuevas estrategias de cooperación.

Entre los proyectos contemplados destaca un acuerdo de hermanamiento orientado a fortalecer los vínculos turísticos, culturales y académicos entre ambas regiones.

La representante de la Canaco indicó que la intención es recuperar actividades que durante años impulsaron la relación entre Chetumal y Belice, con el objetivo de generar una mayor derrama económica y beneficios compartidos.