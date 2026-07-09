Quintana Roo registra el mayor aumento de precios del país durante junio

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CANCÚN.- Quintana Roo fue la entidad con el mayor incremento mensual de precios en México al cierre de junio de 2026, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El informe señala que el estado registró una variación mensual de 0.16%, ubicándose en el primer lugar nacional por aumento en el costo de bienes y servicios, por encima de entidades como Sonora, Sinaloa y Aguascalientes.

A nivel municipal, Cancún también destacó entre las ciudades con mayor inflación del país. El destino turístico ocupó la tercera posición nacional al reportar un incremento mensual de 0.18% en los precios al consumidor.

Por su parte, Chetumal se ubicó en el cuarto lugar del listado elaborado por el INEGI, con una variación de 0.12%, lo que refleja una presión inflacionaria tanto en el norte como en el sur del estado.

De acuerdo con el reporte, estos resultados significan que los hogares quintanarroenses enfrentaron un aumento más acelerado en el costo de productos y servicios de consumo cotidiano, incluidos alimentos, combustibles y tarifas, en comparación con otras entidades del país.

El comportamiento contrasta con el registrado en estados como Tlaxcala y Puebla, donde durante el mismo periodo se observaron variaciones negativas en los precios.

Entre los factores que suelen influir en este tipo de incrementos se encuentran el dinamismo de la economía local, los costos de transporte de mercancías hacia la península y la mayor demanda de bienes y servicios previa a las temporadas vacacionales.